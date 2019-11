Proust e la battaglia contro la più grande fake news del secolo

E vede giusto Polanski nel porre la figura di Picquart in primissimo piano, più di quella di Dreyfus. Lo spiegò bene Alessandro Piperno: «Picquart sembra sovrapporsi al Capitano Dreyfus (fin quasi a prenderne il posto) proprio perché lui, più del povero Capitano ebreo, ha dignità necessaria per accogliere gli entusiastici favori romantici dei giovani dreyfusisti». Romanticismo, già, perché le mattinate che Marcel trascorre con tanto di panini e borracce al medievale Palais de Justice parigino sono felici, entusiasmanti, «azzurre», le definisce.

Per la prima volta dunque sceglie da che parte stare. Proprio nella temperie dell’Affaire il giovane Proust percepisce il senso della responsabilità dell’intellettuale, intuisce che soltanto una riflessione psicologica e etica sulla storia, sulla politica, finanche sulla classe dirigente, può condurre alla Verità. E infatti come ha scritto Jean-Françoise Revel «nella Recherche la politica è presente ovunque». Il contrario dello stereotipo che è stato tramandato, di un librone tutto fuori dal mondo reale.

Certo, la Recherche arriva più tardi, quando l’Affaire è concluso da qualche anno con la vittoria della Verità e dunque del Capitano ebreo che pure aveva dovuto sopportare anni e anni di prigionia all’Isola del Diavolo. C’erano stati suicidi, condanne, riabilitazioni, dimissioni, mutamenti politici. Proust esce però deluso da tutta la vicenda. Perché mai, trattandosi di una vittoria, in piccola parte, anche sua?

«In politica dreyfusisti non ce n’erano più, perché a un certo punto, se volevano far parte del governo, lo erano stati tutti...», scrive con amarezza in una lettera a Madame Strauss - animatrice di uno dei maggiori salotti dreyfusisti - molto più tardi, nel settembre del ‘18. Una nota critica contro coloro che erano contro l’establishment e rientravano nell’establishment, Proust li chiamava «i dreyfusisti dell’undicesima ora». Una delusione: in fondo la Francia dopo Dreyfus era rimasta sempre la stessa.

Più invecchia, più prova disincanto per gli agitatori di un tempo, anche quelli schierati dalla parte giusta. Nei Guermantes scrive: «La verità politica ci sfugge nel momento stesso in cui, avvicinandoci agli uomini ‘che sanno’, crediamo di averla raggiunta». Qui c’è il disprezzo per la classe politica del suo tempo - «gli uomini che sanno» - che è poi quella che sta portando la Francia verso il precipizio infernale della Grande Guerra.

E poi, in definitiva, quella battaglia contro la fake news ordita contro il Capitano ebreo è per Marcel Proust un pezzo del passato, un ricordo lontano e bellissimo, cioè il contrario della disperazione per l’approssimarsi dell’inevitabile fine. Eppure quell’uomo piegato dalla vita, tanti anni prima si era schierato a fianco della dea Verità, scegliendo di battersi.