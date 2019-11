I social, la trappola dell’engagement e la grande lezione di Sacha Baron Cohen

Tutti questi meccanismi alimentano l’odio più di quanto accadesse negli anni Trenta in alcuni paesi d’Europa? La risposta è positiva. Innanzitutto, perché siamo, volontariamente e grazie alla profilazione algoritmica, intrappolati in gruppi che non si parlano, spesso si detestano e si rafforzano nella lotta reciproca, magari con l’aiuto di account robot. In secondo luogo, perché i messaggi più polarizza(n)ti hanno più successo, attraggono più attenzione, suscitano più emozioni e reazioni. E dettano, ahimè, l’agenda setting del dibattito politico sul web e sui social, cioè le cose di cui si deve parlare.

Non sorprende, in questo quadro, che una forza politica italiana, abbia sponsorizzato su un social un video di un migrante che faceva a pezzi tutto e a botte con le forze dell’ordine. Parlare alla pancia, perché la testa si distragga. E quando parliamo di odio non ci riferiamo alla libertà di odiare, ma ad una precisa categoria con un nome inglese, “hate speech”, che significa costruire un discorso o una retorica fondata sulla discriminazione di una precisa categoria di persone: loro contro noi. Ma, attenzione, l’algoritmo può anche salvarci, come dice Cass Sunstein: un algoritmo può risolvere i problemi creati dall’algoritmo. Come? Non soltanto con le regole che molte piattaforme social si sono date in autonomia e che consistono, almeno nel caso dell’hate speech, nell’eliminazione di certi contenuti e, nei casi più gravi e ripetuti, nell’eliminazione delle pagine e degli account (ad esempio come nel caso di Infowars citato da Cohen). Ma anche individuando forme di trasparenza circa la profilazione di cui siamo inconsapevolmente oggetto e mettendo subito in chiaro da chi parte e perché una strategia di (dis)informazione. La strada da fare è tantissima e sono molti i buchi dell’autoregolamentazione, innanzitutto in tema di trasparenza e verifica da parte di soggetti terzi e indipendenti.

Ma c’è un ultimo, rilevante, tema culturale che pone Sacha Baron Cohen: stiamo perdendo il riferimento comune della cosiddetta opinione pubblica. Nel continuo processo di sdoganamento progressivo del politicamente scorretto finiamo per confondere libertà d’espressione e incitamento all’odio, magari appellandoci al vecchio liberale John Stuart Mill, sostenitore del primato della libertà d’espressione ma anche del suo limite, laddove si generi un danno concreto ai singoli o alla coesione sociale. Secondo Sacha Baron Cohen, che è un comico, il trionfo del politicamente scorretto ha finito per indebolire persino quello standard minimo di senso comune con il quale comprendiamo un paradosso o una battuta o un’iperbole. Crediamo a tutto o non crediamo a niente. E come nella scena finale del Grande dittatore di Charlie Chaplin, su questo, in effetti, c’è poco da ridere.