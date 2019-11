Attente Sardine a San Giovanni, la piazza senza politica è l’altare di una disfatta

Ma viene allora da chiedersi quali siano "le bandiere" delle odierne sardine. Leggiamo cosa ha scritto uno dei leader (possiamo chiamarlo così?), Stephen Ogongo: «Siamo uniti contro ogni forma di discriminazione, abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo, una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile». Bene, giusto. Loro sono contro la destra-destra salvinimelonizzata e contro tutto ciò che alimenta e corrobora le mille forme ideologiche e politiche di odio. Però questo non li proietta automaticamente sul terreno della sinistra, o centrosinistra, o come volete chiamarlo. Non è questo il momento, e può avere un senso Ma presto o tardi il problema di un approdo politico questi giovani se lo dovranno porre, se non vogliono finire nel tritacarne della politica postmoderna e di plastica.

Ecco allora le potenzialità ma anche i rischi dell'operazione san Giovanni.

Potenzialità, certo: perché è possibile, a meno di un improvviso riflusso, la sedimentazione delle idee e delle adesioni a questa nuova forma di impegno politico giovanile e la sua capacità di segnare una nuova stagione dei movimenti di progresso persino con tratti internazionali.

Ma ci sono anche i rischi. Nel senso che la nazionalizzazione del movimento può comportare, e sicuramente comporterà, complicazioni organizzative, problemi di amalgama "politico", tentazioni - Dio non voglia - di protagonismo personale o di gruppo. Le tradizionali malattie della politica-politica, il virus letale per i movimenti spontanei.