Ecco cosa dovrà fare Ursula Von der Leyen nei prossimi cinque anni

Si comincia con la politica estera, per proseguire con l’ambiente e approdare a crescita e politica fiscale in vista di una prossima grande crisi. È questa la lista dei compiti stilata (come di consueto) dall’istituto Bruegel, uno dei più autorevoli Think Tank europei in fatto di politica e economia, per la commissione di Ursula Von Der Leyen. Secondo gli analisti di Bruegel (e pure secondo l’evidenza dei fatti) il mondo con cui UvdL si troverà a fare i conti è molto diverso da quello che si era trovato davanti Jean Claude Juncker. Nel 2014 il problema principale per il presidente della Commissione era quello di far ripartire l’economia e l’occupazione, prostrate entrambe dalla crisi. Quello di UvdL, invece, sarà trovare un posto nel mondo per l’Europa e sedare le spinte nazionaliste e populiste che cercano (con non pochi succcessi) di spaccare l’Unione. Così, da Bruegel, dove fanno sinceramente il tifo per la Presidente, hanno provato a darle una mano stilando una lista di compiti. Come se fosse a scuola.

Politica Estera. L’Europa deve trovare il suo posto nel mondo tra USA e Cina. Si tratta della cosa più urgente da fare. E il modo per farlo è «ridurre la dipendenza dalla Cina e dagli Stati Uniti in alcuni settori strategici chiave come la tecnologia, la politica industriale e (finalmente) la Difesa». Per i primi due settori occorre investire in ricerca e sviluppo, per limitare, ove possibile la dipendenza da USA (per il Tech) e Cina (per il Tech e il manifatturiero). Per quanto invece la difesa, occorre finalmente svincolarsi dalla dipendenza dalla NATO e, dunque, dagli USA. Ergo, passare al punto 2 dell’elenco.

Politica di Difesa: Europa First. Per Bruegel una politica di difesa chiara e riconoscibile è una priorità assoluta. «Ma- precisano- non si tratta solo di creare un "esercito europeo". Si tratta invece di essere in grado di difendere il territorio dell'UE collaborando in caso di aggressione e di intervenire in guerra informatica, operazioni di intelligence e piccole operazioni di salvataggio». Per farlo, ovvio, servono soldi: una spesa che Bruegel stima tra i 100 e i 300 miliardi di euro.

Politica interna: gestione dell’immigrazione. Annosa questione. Da un lato si tratta di un problema reale, rispetto al quale è miope voltarsi dall’altra parte. Dall’altro si tratta di un tema la cui percezione (spesso gonfiata e spropositata) sta avendo incalcolabili conseguenze politiche ed elettorali. Per risolvere, o almeno lenire la faccenda, secondo Bruegel, non c’è altro da fare se non, non vogliatecene per la citazione “aiutarli a casa loro”. Ma nel senso buono però. Nel senso vero. E cioè «Rafforzando la politica dell'UE in Africa, dal punto di vista commerciale, di investimento, di sviluppo». E, dulcis in fundo, praticando un’accorta strategia migratoria che «non può essere strettamente focalizzata solo sulla migrazione illegale, ma deve comprendere anche la migrazione legale e le sue implicazioni per il funzionamento interno del mercato unico». Ergo, se non puoi fermarli, governali.