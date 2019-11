Ilva, Alitalia e Autostrade: la resa di un governo senza strategie

Una cosa è certa: finirà male. Anche negli ultimi anni ogniqualvolta una grande azienda, come Alitalia, Ilva o Autostrade, ha incontrato sulla sua strada la magistratura e una miope strategia industriale di governo è finita male. Con molta probabilità, quindi, finirà male anche stavolta.

Di fronte a soluzioni di mercato che si sono volatilizzate, nel caso di Alitalia, o sono vincolate a un ruolo dello Stato, nel caso dell’Ilva, il profilo del governo sembra ogni giorno più fiacco. La rinuncia al consorzio per la compagnia di bandiera da parte dei soggetti industriali chiamati a risollevarne le sorti è lo specchio di una condizione di inferiorità dell’attore pubblico nei confronti di quello privato: per sette volte si è provato a lanciare la cordata Fs, Lufthansa, Atlantia o Delta senza trovare mai l’incastro giusto, spingendo perfino il premier Giuseppe Conte a riconoscere che al momento l’esecutivo non ha «una soluzione di mercato a portata di mano».

Sette contrattazioni che vedono uscire illeso chi dall’affare doveva trarre una sorta di indulgenza, ovvero Atlantia. Inserito nel tavolo di confronto a margine delle numerose minacce di revoca delle concessioni, la holding dei Benetton ha prima fatto risollevare i numeri in Borsa, dopo che le ripetute dichiarazioni di caducazione della concessione dell’ottobre scorso avevano fatto perdere alla società un miliardo e 200 milioni di euro di capitalizzazione in soli tre giorni, per poi sbattere un no secco alle condizioni per il salvataggio di Alitalia.

Il ministro Luigi Di Maio ha chiarito che non intende fare sconti, ma la verità è che il governo giallo-rosso è ancora costretto a trattare, in quanto sul tavolo, per quanto ingombro di implicazioni morali, la posta in palio è di circa 20 miliardi, ovvero il valore di indennizzo che il governo dovrebbe sborsare per la revoca della concessione. In aggiunta al fatto che, anche in questa stagione, le casse dello Stato non hanno soldi da investire per nuove costruzioni e ampliamenti, mentre in casa Atlantia la faccenda capitali è pura questione di accordi e investimenti programmati. C’è poi da contare che il governo, in caso nazionalizzazione delle arterie stradali, ha poco potere contrattuale nei confronti dei concessionari e la revoca potrebbe spingerebbe gli investitori, solidali ai crismi del mercato libero e alla concorrenza tra privati, a credere che il settore autostradale possa perdere la remuneratività e il suo fascino di un tempo.