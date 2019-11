La verità è che solo i figli ci salvano da noi stessi, ma noialtri siamo troppo egoisti per farne

Poi mi dico che un figlio andrebbe fatto d’impulso. Questi calcoli svuotano la paternità della sua gioia istintiva: un figlio ti deve scappare, come una risata per una barzelletta. Se devi spiegarla, tanto vale tacere. Ma allora ribatto: no, vecchio mio, stai giusto accampando l’ennesima scusa. Se per te il figlio è solo una copia miniaturizzata di te stesso, a quel punto fatti un selfie – che tra l’altro camperà nell’etere molto più a lungo di quanto un figlio possa campare nell’atmosfera terrestre. Infatti è questo che facciamo: ci riproduciamo per partenogenesi di pixel.

I selfie non ci commuovono quando tentano di gattonare, non perdono il loro primo dentino, però sono tali e quali a papà. L’autoscatto è il simbolo di una facile autoaffermazione: anche chi non si è mai fotografato con il polso rigirato verso il proprio faccione è in qualche modo animato dalla stessa fregola generazionale. Chi ha tempo e voglia di sfornare un bambino quando è impegnato nell’universale corsa alla popolarità? – e cioè nel tentativo di imprimere la propria immagine e il proprio nome nella mente di più persone possibile. Questo oggi intendiamo per riproduzione. E se concepisci un figlio convinto di esserti fatto un selfie col pannolino, come lo educherai?

Il labirinto dell’egocentrismo pare senza via uscita. Tuttavia soltanto i figli, ascesi buddista a misura di borghese, nonostante i turni nella notte e le rinunce a weekend e cappotti, ti liberano dalla tirannia del tuo padrone supremo: te stesso. Fuori un tiranno, dentro un altro, più piccolo. I primi tempi mugugnerà, ma sarà meno difficile capire lui che capirti da solo. La morte non sarà più la tua preoccupazione principale, che meraviglia. Non tradurrai più automaticamente l’emicrania in cancro ma in e-ora-come-lo-porto-alla-festa-di-classe?

Antidoto all’ipocondria, rivoluzione copernicana nella tua trascurabile galassia, solo un figlio ti salva davvero dal monoteismo. Forse bisognerebbe semplicemente ascoltare la mamma e la Nike: just do it.