Le forzature sono dei magistrati, ma le armi le forniscono i politici con le leggi che approvano

Io non so se la Fondazione Open abbia commesso qualche reato e se Matteo Renzi sia colpevole di ciò che non gli viene al momento attribuito dai magistrati, che lasciano questo compito ai giornali amici. Non lo so e non lo sanno neppure i pm di Firenze, che altrimenti ieri non avrebbero messo in scena la grande retata con oltre trenta perquisizioni negli uffici di una dozzina di imprenditori per – leggo su Repubblica – cercare «prove di eventuali irregolarità». Imprenditori che, attenzione, hanno finanziato la Fondazione senza nascondersi dietro prestanome ma, come usa dire oggi, mettendoci la faccia oltre che il portafoglio.

Quello che so sono due cose: 1. che questa operazione giudiziaria è l’ennesimo capitolo del golpe politico-giudiziario in corso dal 1992 in Italia; 2. che se gli autori del golpe sono le Procure della Repubblica, chi ha fornito e continua a fornire le armi per realizzarlo sono i parlamentari della Repubblica.

Infatti:

1. Le Procure si ingegnano di individuare un nemico pubblico, persona fisica o partito che sia, di costruire un teorema, e soprattutto di cercare le eventuali prove di reato col massimo di rumore e di vaghezza possibile. Disse Gaetano Salvemini: «Se ti accusano di aver violentato la statua della Madonnina sul Duomo di Milano, ripara all’estero». Oppure, come Berlusconi, rassegnati a passare metà della tua vita nelle aule dei Tribunali, fra un pentito e l’altro.

2. Ma se le Procure hanno acquisto tanta forza militare da bloccare lo sviluppo della democrazia italiana è perché armi e munizioni le hanno trovate (via via sempre meglio lucidate e più distruttive) nelle leggi votate dal Parlamento.