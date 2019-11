“Frozen 2”, il sequel che, sotto al ghiaccio, mette in scena il nostro bisogno di farci perdonare le colpe della storia

C’è, è vero, un disordine iniziale della trama. Nei primi minuti la storia fatica a prendere ritmo, la si segue più grazie alla bellezza di certe invenzioni sceniche che per la persuasività dell’intreccio. Poi, approdando alla classica forma narrativa del viaggio avventuroso, guadagna in potenza. È lì che la quête interiore di Elsa, che dopo aver imparato a convivere con i suoi poteri deve scoprire come adoperarli per il bene di tutti, si aggancia a quella, altrettanto drammatica, della storia della famiglia. La volontà di trovare la verità ai suoi interrogativi la condurrà, tra mille ostacoli, fino al leggendario fiume Ahatollan, che contiene tutte le risposte.

E saranno dolorose. Il film si trasforma così in una parabola di redenzione e riparazione, di errori storici e sacrifici, fino ad abbracciare – per chi le vuole vedere – questioni più ampie: ecologismo, minaccia climatica, decrescita felice, unione tra i popoli, fino al già dibattuto tema dell’inclusività Lgbtq (si possono leggere tanti segnali, scantonati dagli autori, sull’orientamento sessuale di Elsa). È però un altro il punto centrale, intorno a cui ruota l’azione: la volontà di farsi perdonare i crimini del passato. In altre parole, il senso di giustizia.

Non è un caso che questo compito delicato tocchi, tra i vari personaggi Disney, proprio a Elsa e Anna, protagoniste assolute anche nel sequel. Si può dire che il principe azzurro, concetto in crisi già da tempo e sbeffeggiato nel primo film del 2013, sia del tutto accantonato. E che il motore immobile dell’azione non è mai l’amore (anche se citato), ma la responsabilità individuale, l’affetto tra sorelle, la volontà di trovare risposte. A loro toccano le scelte più importanti e le azioni più coraggiose (mentre il buon Kristoff, il fidanzato impacciato, resta sullo sfondo, anche se assolve al suo dovere protocollare di salvare intervenendo all’ultimo momento la fidanzata in pericolo). E, in ultima analisi, è attraverso la missione e il sacrificio di Elsa e Anna che si crea una palingenesi. Riparando a un peccato originale, le due sorelle ristabiliscono l’ordine della natura. E consolidano la loro autorevolezza.

Insomma, il film finisce bene (forse però non nel modo che ci si aspetta). Quello che resta, al termine della rivoluzione, è un messaggio abbastanza universale per non offendere nessuno, ma anche abbastanza preciso, che ricorre più volte: «quando non si può vedere il futuro – dicono – bisogna scegliere di fare la cosa giusta». Vale per un mondo che deve fare i conti con le sue colpe storiche, con le sue responsabilità nei confronti della natura, e con le sue scellerate evoluzioni politiche. Le due protagoniste, mettendo a repentaglio tutto ciò che hanno di più caro (compreso il regno), fanno la cosa giusta. E, visto che il film ha già incassato più di 300 milioni di dollari in una settimana, si può dire che la abbia fatta anche la Disney.