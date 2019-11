Ecco come nasce l’asse tra Grillo e i cinesi (c’entra la Casaleggio)

E siamo ad oggi, alla visita di Grillo all'ambasciata cinese di cui tutti si chiedono il significato. Quello che qui possiamo dire è che negli stessi mesi in cui il Movimento percorreva la via della Seta, Davide Casaleggio intesseva rapporti commerciali con aziende cinesi, tra cui un’università. È questa la pista da battere per dare un senso alla recente visita di Grillo all’ambasciata cinese? Sono gli affari di Casaleggio la chiave per decrittare la politica estera del Movimento?



Di certo nell’assalto al potere dei Casaleggio c’è una costante: la politica estera era, e lo è tutt’ora, un territorio dominato dal business. Non solo nel programma elettorale del 2013 non c’era una riga sui rapporti internazionali, ma fu il vertice a imporre, contro la volontà del gruppo parlamentare, l’alleanza con Nigel Farage al Parlamento europeo. L’abbraccio con Vladimir Putin avvenuto poco tempo prima – primavera 2014 – fu invece sancito da un’intervista di Grillo organizzata dagli uffici di Milano della Casaleggio. Una virata inaspettata viste le contumelie che dal blog erano partite in passato nei confronti del regime moscovita.



Un territorio esclusivo, una diplomazia parallela da gestire con il massimo riserbo. Davide Casaleggio chiese a Steve Bannon di non rivelare il loro incontro avvenuto a Roma a ridosso del giuramento del primo governo Conte. Un segreto che è rimasto tale fino al novembre 2018. Così come nulla è mai trapelato dalla Casaleggio sulla riunione con due esponenti di spicco dei brexiters nel gennaio 2015, Raheem Kassam (ex stratega Ukip, in seguito Breitbart London editor e uomo di fiducia di Bannon) e Liz Bilney, il futuro ceo di Leave.eu, una delle organizzazioni più importanti per la campagna referendaria della Brexit. A fare da anfitrione c’era ovviamente Nigel Farage.



Le nuove frontiere del Movimento, Mosca e Pechino, sono “affari di famiglia” a cui il Movimento non può fare a meno di accordarsi.