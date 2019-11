Il populismo penale, la libertà della politica e noi

Uno stratega politico americano diceva che «in politica ci sono due cose importanti: la prima sono i soldi e non mi ricordo quale sia la seconda». Noi invece siamo il paese che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti e criminalizza quello privato ai nemici degli amici, vedi caso Open. E quando, in mancanza di alternative, si candida direttamente un miliardario, come nel caso di Silvio Berlusconi, si grida all’allarme democratico, la magistratura si mobilita, gli intellettuali si agitano, i cazzoni dicono che in America non l’avrebbero mai permesso, la stessa America che poi ha eletto Donald Trump, milionario e cazzone, oltre che amico dei russi.

Ricordo ancora gli indignati, in particolare L’Unità di Furio Colombo, amico di Joan Baez e di Coretta King ma a digiuno di leggi americane, che spiegavano a noi del Foglio come Mike Bloomberg non si sarebbe mai potuto candidare a sindaco in quanto magnate dei media. E quando, nonostante l’Unità, Bloomberg si è candidato e poi è stato anche eletto tre volte di fila gli stessi negazionisti si arrampicavano sugli specchi dicendoci che però una cosa è il ruolo di sindaco un’altra quello di presidente. Ora che Bloomberg si candida alla Casa Bianca, senza che nessuno imbracci il conflitto di interessi a sproposito e con l’ex direttore dell’Economist, ora a capo di Bloomberg News, che lo giudica perfettamente fit to lead America, al contrario del Cav., in giro non si vede più nessuno.

Ma torniamo a noi, all’oggi, dove il caso Open, qualsiasi cosa accerteranno le intimidatorie indagini a strascico nei confronti dei finanziatori di Matteo Renzi, dimostra che il problema non è la politica e nemmeno l’intreccio con gli affari, ma la magistratura che agisce e supplisce, che si arroga il diritto di fare le politiche industriali e di disfare i governi, contestando reati preventivi di futura bancarotta e di danni economici al paese nei confronti di un’azienda che però non è affatto fallita e poi anche reati contenitore come il traffico di influenze che per dabbenaggine anche del Pd consente di punire non solo le normali attività di lobbying ma anche le relazioni personali, ma soltanto quelle che di volta in volta le procure decidono di perseguire in nome di un’ipocrita obbligatorietà dell’azione penale che in realtà è semplicemente esercizio di un potere discrezionale.