Piccolo test per scoprire se il tuo partner di governo ti tradisce

Tutti i giornali sono pieni ormai di fosche previsioni e analisi spietate sulla stabilità del governo. E anche se nessuno si azzarda ancora a scommetterci sopra, e in pochi anche solo a pronunciare la parola «crisi», è chiaro che tutti pensano a quello. D’altra parte, ci sono molti modi per individuare l’approssimarsi di una crisi di governo, ma ce n’è solo uno che consente di seguirne passo passo lo sviluppo, potendone misurare e persino prevedere le singole scosse. Basta prendere interviste e dichiarazioni dei principali esponenti della maggioranza. Solo che non bisogna guardare a quello che dicono, ma a come lo dicono.

Il primo stadio corrisponde grosso modo a quella che gli esperti chiamano la fase della negazione. La sintassi comincia a infittirsi, i periodi si fanno sempre più contorti, il lessico sempre più fumoso, mentre l’uso abbondante di metafore romantiche o perfino religiose s’incarica di trasportare i duri problemi quotidiani – la finanziaria, i conti che non tornano, le divisioni nella maggioranza – in un’atmosfera rarefatta e spirituale, quasi da dolce stil novo. Quando Nicola Zingaretti, fior di ministri e commentatori amici, nonché lo stesso Giuseppe Conte, arrivano a dire che «questo governo non ha un’anima», insomma, significa che qualcosa si è rotto, ma non lo si vuole riconoscere. In pratica, è quel momento del film in cui lei si volta verso di lui e gli dice: «Non ridiamo più».

Il secondo stadio è quello in cui, non volendo accettare l’ineluttabilità della situazione, il partner di governo più fragile si impegna con tutto se stesso nel riconquistare l’altro, si colpevolizza, si fa in quattro, fino a un vero e proprio annullamento di sé, della propria personalità e del proprio programma di governo. È il momento in cui lui sarebbe capace di portarla a vedere il “Lago dei cigni” la sera della finale di Champions League, e poi spergiurare che le sue siano lacrime di commozione per la dolcezza della musica e l’incanto della scenografia, tornare a casa, farsi una doccia, e votare pure il taglio dei parlamentari. Sarebbe capace di fare tutto questo e molto di più, ripetendo, per giunta, che è quello che ha sempre sognato, alla sola condizione che lei gli permetta di accompagnarla alle regionali, anche senza farsi vedere, facendosi piccolo piccolo, senza bandiere né simboli di partito, solo per il piacere di starle accanto.