Ecco come la pornografia è diventata banale normalità

Al Torino Film Festival è stato presentato il film The Last Porno Show, che parla in maniera collaterale, ma esplicita, della pornografia degli anni Settanta, anche se in realtà è una pellicola sui traumi e le riconciliazioni. E un cinema a luci rosse diventa il fulcro della narrazione: un luogo che un tempo era proibito e ambito, dove si combatteva la vergogna e si superava la timidezza per vedere qualcosa che ora è fruibile in modi molto più semplici e immediati. Un’immagine sarcastica e divertente di quello che rappresentavano un tempo si può leggere nel racconto Il Pornosabato dello Splendor di Stefano Benni, dove nel cinema del paese c’era la proiezione del film vietato ai minori Giochi proibiti di ragazze per bene. Il racconto termina con la battuta: «Coppi è bestiale. Pensa, nel primo tempo scopa per un’ora di fila, poi salta in bicicletta e vince». Perché a metà della proiezione del film viene messo per errore un cinegiornale che parlava del ciclista. Leggendolo, si percepiscono tutte le sfumature grottesche di quello che rappresentava un cinema porno in quegli anni.

Ho visto un camion con la targa della Repubblica Ceca che aveva un adesivo sul resto con scritto “I love Porno” e ho pensato a come ci sia stato uno sdoganamento di tutta l’industria a luci rosse diventata per alcuni l’ultimo barlume di libertà individuale adulta nell’epoca del politicamente corretto a tutti i costi (anche se è nato anche il porno etico). La percezione è che nel corso degli anni l’evoluzione multimediale abbia aperto chiaramente le porte a un massivo e consumistico utilizzo della pornografia, ma anche a una liberalizzazione concettuale sul tema, normalizzando una cosa ritenuta proibita fino a qualche decennio fa.

Una volta, in metropolitana, c’era un adolescente che guardava un video sul suo cellulare e aveva sulle orecchie due cuffie rosse, di quelle molto grandi di solito utilizzate per ascoltare la musica. Mentre guardavo fuori dal finestrino cercando di ingannare il tempo il mio sguardo è finito sul video del mio vicino di posto e ho intravisto cosa stava guardando: era un porno. Il ragazzo lo osservava con la faccia impassibile e senza il minimo segno di vergogna o di imbarazzo, ma neppure di eccitazione.

La pornografia, a prescindere dal grosso cambiamento sociale in atto, si è evoluta in maniera impressionante diventando quasi normale. Per vederne un po’ basta andare su uno qualsiasi dei siti dedicati (diventati dei veri e propri brand) ottenendo una quantità infinita di video raggruppati per tema trattato. Cumshot, Brunette, Anal, Bondage e molte altre. Queste categorie sono così conosciute che alcune sono entrate prepotentemente nel nostro vocabolario. Il termine Milf, ad esempio, è ampiamente utilizzato per descrivere una madre di bell’aspetto, e per alcune donne è diventato persino motivo di vanto, ma la “f” finale sta per fuck ed è chiaro che non sia una parola che ha origini greche o latine.

E grazie ad internet e ai cellulari c’è la possibilità di guardare un porno ovunque, persino sulla metropolitana, e la facilità con cui si può condividere sulle chat ha creato uno strato sotterraneo (ma neanche troppo) di abitudine al porno. Negli anni Novanta c’era chi (me compreso) aspettava le pubblicità dei sexy shop che andavano in onda sui canali regionali a tarda notte, tra una televendita e una pubblicità di mobili su misura. Oppure c’era chi aveva il padre che nascondeva una cassetta Vhs dentro l’armadio della stanza da letto e quei film si guardavano così tante volte che si conoscevano a memoria i dialoghi (non che ce ne fossero tanti in realtà) e persino i dettagli, come la collocazione dei nei presenti sui corpi delle attrici.