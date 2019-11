Alan Kurdi, l’occasione sprecata dei giudici per rispondere al bisogno di riforma (e chiarezza)

«Essi sostengono che secondo la lettera del diritto internazionale sarebbe lo Stato di primo contatto a doversi occupare del coordinamento e del salvataggio, fermo restando che il coordinamento è diverso dall’individuazione di un porto sicuro nel proprio territorio, qui il secondo grande errore: si presume che la nave di primo contatto sia quella di bandiera, mentre il diritto internazionale vuole che sia chiamato lo Stato competente della propria zona di Search&Rescue (Sar). Premesso che la Sar è cosa diversa dalle acque territoriali».

Dopo avere sovrapposto lo Stato bandiera a quello di primo contatto, racconta Villa, i giudici alla fine chiudono sostenendo che «in ogni caso spetta a quest’ultimo occuparsi del coordinamento» – nel caso della Alan Kurdi alla Libia e non all’Italia – che peró non è quanto stabilito dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio in mare, ma da una interpretazione priva di valore giuridico redatta nel 2014 da un gruppo di avvocati di Lampedusa. «Poi nessun trattato o convenzione parla di Stato di primo contatto», conclude Villa. Il risultato è «un gran casino» facile da cavalcare.

«Nel Mediterraneo centrale c’è sempre più confusione. Sono due anni che va avanti in questo modo. In questa enorme zona grigia del diritto internazionale che spesso non ha delle norme chiare, gli Stati ci sguazzano che sia l’Italia, Malta o la Libia». «Con il primo Governo Conte, ma è una cosa che è iniziata nel 2017, abbiamo inventato la zona Sar libica, dando a un Paese in guerra civile e che non è dunque un porto sicuro – lo ha detto l’Onu, l’Italia e l’Ue stessa – la responsabilità di salvare i migranti per riportarli indietro. Abbiamo creato un paradosso enorme», conclude il ricercatore.

É davvero facile sentirsi disorientati, spaesati. Diventando facili prede della grancassa politica e mediatica. I giudici non sono infallibili certo, ma in questo caso la sensazione è che abbiano preferito liquidare in fretta la questione. Male. Perché avrebbero potuto invece approfittarne, per sollevare il bandolo di una matassa che di questo passo sarà sempre più difficile sbrogliare.