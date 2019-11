I Cinque Stelle amano così tanto la Cina che su Hong Kong sono rimasti isolati in Parlamento

Al Senato, il collegamento con Joshua Wong è avvenuto via Skype in diretta dalla sua camera. In Italia Wong doveva venirci di persona, ma le autorità di Hong Kong gli hanno negato l’espatrio. L’attivista, che il giorno prima dalla Fondazione Feltrinelli di Milano si era detto «deluso da Di Maio», in diretta con Palazzo Madama ha accusato l’Italia di contribuire alla «fornitura dei mezzi antisommossa per la repressione della protesta», ha parlato dell’uso di «stupri sulle donne come forma di repressione da parte della Cina», chiedendo al governo italiano di «rivedere i legami economici con il regime di Pechino» e di intraprendere iniziative simili al Democracy Act appena firmato da Donald Trump. «L’Italia non dovrebbe dipendere troppo dagli interessi economici cinesi, soprattutto dalla Belt and Road Initiative», ha detto Wong. E a Di Maio ha mandato un messaggio: «Non esiste nessun pranzo gratis nel mondo», ha detto. Per poi chiedere all’Italia «di prendere una posizione chiara. Perché a Hong Kong non possiamo eleggere nostro sindaco come a Roma? Perché Pechino ci nega questa possibilità».

Ma i Cinque Stelle proseguono dritti sulla linea della neutralità. Pino Cobras, capogruppo grillino in Commissione Esteri del Senato è in prima fila. «La non ingerenza», ha scritto, è «un atto di elementare prudenza, di capacità di non farsi imporre l’agenda da nessuno, di non far strumentalizzare il Parlamento di un paese come l’Italia nell’indirizzare l’evoluzione costituzionale di un Paese straniero, o addirittura nella ricerca di un “regime change”». «Su Hong Kong la “non ingerenza” sostenuta dal M5s è poco più di una foglia di fico: quando un conflitto non è ad armi pari, non interferire significa schierarsi, e farlo dalla parte del più forte», gli ha risposto Quartapelle.