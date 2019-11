Viaggi premio in Russia e a Hong Kong per Pepponi leghisti e grillini cinesi

Non sono ancora tanto vecchio da meritare un’intervista di Antonio Gnoli su Robinson, ma lo sono abbastanza per ricordare l’Emilia rossa: non quella immaginaria della propaganda leghista, quella vera del dopoguerra di Peppone e don Camillo, dove la sera si andava alla Casa del Popolo e quando nasceva un figlio lo si battezzava Libero Lenin. Mio nonno era di Carpi, emigrato a Torino per lavorare nell’industria dell’auto a fianco di Vincenzo Lancia, aveva vissuto il biennio rosso e di sicuro non amava i comunisti, anzi i “trinariciuti” come li chiamava Guareschi.

Di Carpi era anche Renato Crotti, classe 1921, industriale tessile, tra i principali artefici del miracolo economico che ha fatto della cittadina modenese la capitale mondiale della maglieria, con un reddito pro-capite tra i più alti d’Italia. Negli anni Sessanta diventò famoso come “tour operator” della libertà: organizzava viaggi gratuiti in pullman nei Paesi del socialismo reale, ai quali invitava lavoratori, sindacalisti, sindaci e parlamentari (comunisti e non), per fargli toccare con mano la dura realtà dei regimi a economia pianificata.

E di ritorno da quelle “tavole rotonde ambulanti”, così definite dalla stampa dell’epoca, qualcuno apriva davvero gli occhi e stracciava la tessera del Pci. Tanto che a un certo punto le autorità sovietiche (d’accordo, forse, con l’allora segretario di Botteghe Oscure, Luigi Longo), rifiutarono il visto d’ingresso ai “turisti” emiliani col fazzoletto rosso.

Crotti se n’è andato quattro anni fa, nel febbraio 2015. Ha fatto in tempo a vedere il tracollo del comunismo, ma non l’ascesa dei populisti. Peccato, perché Dio sa quanto ci servirebbe gente come lui. Adesso in Russia bisognerebbe mandarci gli agit-prop del Capitano, a vedere il paradiso in terra dell’amico Putin dove non circola l’odiato euro, non vedi in giro un solo immigrato africano e i giornalisti che fanno troppe domande vengono accidentalmente spinti giù dai balconi.

Rispetto ai tempi di Crotti, viaggiare è più facile e a buon mercato, abbiamo i Flixbus, i voli low cost e i B&B. E si può spaziare da Mosca a Novosibirsk, perché mica vorremo limitarci ai quartieri alti: mai trascurare le periferie. Lì i pensionati di Mirandola infuriati contro la legge Fornero avranno modo di intrattenersi con i loro omologhi siberiani, che grazie alla riforma di Vladimir saranno costretti a lavorare fino a 65 anni, e i più non ci arriveranno nemmeno visto che l’aspettativa di vita per gli uomini, da quelle parti, si aggira sui 67.