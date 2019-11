Per Stefano Parisi, «il governo si è dimenticato del Nord Italia»

Tra il salvataggio di Alitalia, la crisi Ilva, e le sardine in piazza, il governo non parla più del Nord Italia. Quando lo fa, critica il modello Milano perché toglie risorse al resto del Paese o denuncia i ritardi del Mose come se la colpa fosse solo dei veneziani. I viadotti liguri crollano, gli affluenti del Po esondano, le opere pubbliche rimangono bloccate. E il governo invece di dare risposte discutere se attenuare gli effetti della plastic tax o se togliere le tasse sulle auto aziendali. Questa è la tesi di Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia che assieme a + Europa organizza nella Sala consiglio della Città Metropolitana di Milano a Palazzo Isimbardi un evento per rilanciare la questione settentrionale nell’agenda del Paese.

Parisi, il governo si è dimenticato del Nord?

Completamente. Il governo gialloverde prima e quello giallorosso ora, stanno ignorando le esigenze del Nord che ha bisogno di meno burocrazia, meno tasse e più infrastrutture. Deve aumentare la capacità competitiva delle nostre imprese verso i mercati internazionali e bisogna attrarre investimenti. Bisogna rilanciare la vera locomotiva del Paese.

Anche il Sud non deve essere dimenticato.

Chiedere di affrontare i problemi del Nord Italia vuol dire occuparsi del rilancio del Paese. Oggi parleremo molto anche del Sud che non può vivere solo di politiche assistenziali come il reddito di cittadinanza e quota 100. Per esempio si possono fare subito tre cose. Primo, togliere tutti gli incentivi e rendere tutto il Mezzogiorno una zona a zero tasse. Per dieci anni chi investe nel sud non paga imposte, l'unico modo per attrarre investimenti. Secondo, usare i fondi europei per le infrastrutture, ma veramente. Meno campi da calcio e più autostrade per collegare in modo decente Palermo e Catania o usare i finanziamenti europei per togliere i treni a carbone e collegare il Sud con il resto d'Italia alla stessa velocità con cui Milano è collegata a Roma.

E la terza cosa da fare?

Abolire i contratti nazionali di lavoro che ormai sono leggerissimi e fare i contratti aziendali o territoriali decentrati in modo tale che ci siano flessibilità che portino più investimenti nel Mezzogiorno. La differenza salariale è la cosa più importante. Per quale motivo il dipendente del Comune di Catanzaro guadagna quanto un dipendente del Comune di Milano. Il costo della vita è completamente diverso. Bisogna togliere al Sud l'alibi dell'assistenzialismo. Ma il governo ha una visione statalista che vede nell'Iri e nella nazionalizzazione la soluzione a tutti i problemi. Invece di rilanciare l’economia italiana il governo si perde nel bicchier d’acqua di Alitalia.

Ecco parliamo di Alitalia, come siamo arrivati in questa situazione?

È il risultato di errori fatti dai governi negli ultimi 20 anni. Cosa possiamo pretendere da una classe dirigente che non è riuscita mai a fare un anno di equilibrio di bilancio? Non dico di utile, ma di equilibrio almeno. Il centro destra e il centro sinistra hanno salvato più volte Alitalia, un’azienda che andava chiusa dieci anni fa. La colpa è di tutti. Da Berlusconi, il regista della cordata guidata da Colaninno che lasciò allo Stato un bad company con miliardi di debito da far pagare ai contribuenti. O Gentiloni che ha concesso un prestito di 900 milioni per tenerla in piedi quando il sindacato disse no all’unico piano di salvataggio che c’era.

Anche questo governo non è riuscito a trovare un compratore. Patuanelli dice che è fallito il mercato.

No, non è fallito il mercato, è fallita Alitalia. Non può reggere con quel modello di business e quella struttura dei costi. Ma il governo giallo rosso e giallo verde sono entrambi statalisti. Pensano soltanto a quanti altri soldi pubblici dobbiamo buttarci dentro.

Non c’è proprio alcuna differenza?

Hanno toni diversi sull'Europa e l'immigrazione e posizioni diverse su grandi temi civili, ma le ricette economiche sono le stesse: più spesa pubblica, più deficit e il desiderio di rendere Cassa depositi e prestiti la nuova Iri. Su questo tema Salvini, Zingaretti e Di Maio sono uguali. Solo che Salvini vuole fare più deficit per abbassare le tasse alle imprese, mentre i dem per orientare i comportamenti degli italiani sulla green economy. Ma questo toglie ulteriori risorse all'esigenze del Paese.

Che cosa fareste voi di Energie per l’Italia e + Europa al loro posto?

Partirei da tre cose: tagliare davvero la spesa pubblica, zero deficit e fare un grande investimento di trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione, rendendo interoperabili tutte le sue banche dati per combattere la lotta all'evasione. Ma anche rendere sistemi di controllo più efficienti. Oggi abbiamo una grandissima occasione: 500 mila dipendenti pubblici vanno in pensione. La ministra della pubblica amministrazione sostiene sia una grande opportunità per sbloccare il turnover e assumere. Sarebbe un errore. Bisognerebbe invece riorganizzazione la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica e assumere solo 100 mila giovani tra ingegneri informatici e analisti. L’efficienza consentirebbe di ridurre la spesa pubblica per poter riorganizzare il fisco e abbassare le tasse.

I soldi sono pochi. Abbassare le tasse a chi?

Bisogna impostare un percorso certo, di cinque anni in cui il governo abbassa in modo importante le tasse sugli investimenti e sugli immobli. Un Paese non cresce se non riparte il settore dell'edilizia. E la rigenerazione urbana è la vera strada per affrontare il problema dell'ambiente e della qualità dell'aria. Tutto il resto sono chiacchiere. La cosa drammatica però è che non c'è nessun partito in questo momento contro la spesa pubblica. Renzi chiede di sforare il deficit al 2,9%, Salvini voleva fare una manovra arrivando al 3,2%. Nessuno in questo Paese pensa ai giovani e ad abbattere il debito pubblico.