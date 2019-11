40 anni di The Wall, l’album introspettivo dei Pink Floyd diventato politico suo malgrado

“We don't need no education/ We don't need no thought control/ No dark sarcasm in the classroom/ Teachers leave the kids alone/ Hey teacher live us kids alone”…

Sono 26 i brani di The Wall: quell’undicesimo album in studio dei Pink Floyd che apparve nei negozi di dischi del Regno Unito esattamente 40 anni fa. 30 novembre 1979. Copertina sagomata con mattoni bianchi, contornati di nero, e su scritti in stampatello nome della band e titolo dell’album. Una grafica semplicissima, per un lavoro destinato a diventare epocale. Con 17,7 milioni di copie vendute certificate e 30 milioni stimate, è stato infatti il secondo doppio album più venduto di tutti i tempi, dopo The White Album dei Beatles. Dopo The Dark Side of the Moon degli stessi Pink Floyd, è anche il secondo album più venduto del genere Progressive Rock, anche se in realtà le sue 26 tracce spaziano dal progressive pop alla disco music, passando per toni di intensa ballata e sonorità heavy. Disco più venduto negli Stati Uniti nel 1980, è 87esimo nella classifica dei 500 migliori album di Rolling Stone.

È in realtà un concept album che racconta una storia: già pensato per diventare un’opera rock, e in effetti tre anni dopo se ne farà un film per la regia di Alan Parker. Il 22 maggio 1982 presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Ma tre delle 26 tracce ripetevano la stessa musica e lo stesso titolo, sia pure con testi diversi. Another Brick in the Wall Part 1, traccia numero 3 del Disco 1; Another Brick in the Wall Part 2, traccia numero 5; Another Brick in the Wall Part 3, traccia numero 12. E fu la seconda delle tre a diventare il single simbolo dell’album, a sua volta successo strepitoso di vendite. In Inghilterra, già pubblicato il 16 novembre 1979, raggiunse il primo posto l’11 dicembre e vi rimase per cinque settimane, arrivando a un milione di copie già agli inizi di gennaio. Negli Usa il 45 giri arrivò nei negozi l’8 gennaio e fu primo in classifica per quattro settimane. Disco d’Oro il 24 marzo 1980, Disco di Platino il 25 settembre 2001.

Il basso di Roger Waters suonava con la quarta corda accordata in Re, invece che in Mi. Il famoso assolo finale alla chitarra di David Gilmour era stato realizzato in un’unica seduta, con una Les Paul. Ma l’idea della cadenza da Disco Music era stata di Bob Ezrin: tastierista e anche produttore, assieme a Waters e Gilmour. Infatti fu popolarissimo in discoteca. Ma c’era anche il coro di 23 ragazzi del Fourth Form Music Call della Islington Green School, che scelti dall’insegnante di musica Alun Renshaw e diretti da Noel Davis intonarono un testo di dura contestazione all’autoritarismo scolastico. Non a caso, spesso suonato in molte manifestazioni. “Noi non abbiamo bisogno di istruzione/ Noi non abbiamo bisogno di controllo sul pensiero/ Di sinistro sarcasmo in classe/ Insegnanti, lasciate stare i ragazzi/ Hei, maestro, lascia stare noi ragazzi”. Versi di chiara impostazione sessantottina: e non a caso il ’68 è l’anno in cui i Pink Floyd, nati nel 1965, stabiliscono la loro formazione storica.