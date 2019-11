Cresce l’occupazione, o meglio crescono i precari: il decreto dignità è un flop

Soprattutto se, guardando gli ultimi dati Istat di ottobre, viene fuori che nelle fasce più giovani (dai 15 ai 34 anni) diminuiscono sì i disoccupati (notizia positiva) ma aumentano anche gli inattivi (notizia negativa). Su 23mila disoccupati in meno, si registrano 23mila inattivi in più. Significa che le stesse persone che non hanno un lavoro non ne hanno trovato uno, ma hanno smesso di cercarlo. E gli inattivi aumentano anche, di 19mila unità, nella fascia 35-49 anni. Solo nella fascia più anziana, dai 50 anni in su, anche per effetto della legge Fornero, si registra un aumento degli occupati, dei disoccupati in cerca di lavoro e – unico caso – un calo degli inattivi di 38mila unità.

A conti fatti, sul totale della popolazione, in un mese si contano 44mila disoccupati in meno e 25mila inattivi in più. E guardando i tassi il calo della disoccupazione, si vede che non si traducono in una crescita dell’occupazione, ma spesso sono compensati dalla crescita del numero degli scoraggiati. Su una popolazione che conta già il record europeo di Neet, il reddito di cittadinanza, nella sua fase due – quella della ricerca di un lavoro ai percettori del sussidio –avrebbe dovuto portare a un aumento della disoccupazione. Che sarebbe stata quindi una notizia positiva, perché avrebbe portato ad attivarsi nella ricerca di un lavoro coloro che fino ad oggi sono rimasti al di fuori del mercato. E invece, con la fase due che non decolla affatto, tra le mancate convocazioni nei centri per l’impiego e l’assenza di una piattaforma adatta per incrociare domanda e offerta di lavoro, i dati vanno in tutt’altra direzione. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7%, quello di inattività sale al 34,3%. E l’Italia resta tra le peggiori d’Europa. Siamo sicuri che si debba andare «Avanti così»?