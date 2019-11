Diritti umani, double standard (e tanta ipocrisia): le battaglie di civiltà più importanti di oggi sono tutte femminili

21 Novembre, Bangkok: Papa Francesco è in viaggio in Thailandia e tiene messa in un affollatissimo stadio nazionale. Durante l’omelia, tocca uno dei temi più gravi per cui il paese è noto: il turismo sessuale e la prostituzione minorile. «Penso in particolar modo a quei bambini, bambine e donne esposti alla alla tratta, sfigurati nella loro dignità», dice. «Esprimo la mia riconoscenza al governo tailandese per i suoi sforzi volti ad estirpare questo flagello, come pure a tutte le persone e le organizzazioni che lavorano instancabilmente per sradicare questo male e offrire un percorso di dignità».

20 Novembre, Santiago del Cile: Le proteste nel Paese contro la presidenza di Sebastián Piñera proseguono da settimane, con conseguenze anche molto gravi sul fronte della violenza delle forze dell’ordine contro i manifestanti. Viene diffusa la notizia che Daniela Carrasco, un’attivista e artista di strada cilena di 36 anni, nota anche come “El Mimo”, è stata trovata impiccata ad una recinzione di un parco della città. Il collettivo locale “Ni Una Menos” denuncia: «è stata fermata dai militari e torturata fino alla morte» e fa un appello al governo e alla ministra Isabel Pla affinché sia fatta luce sulla morte dell’artista di strada. La notizia viene ripresa da molti giornali italiani, e il corrispettivo gruppo “Non una di meno” italiano scrive che il suo corpo è stato «esposto nella città metropolitana di Santiago del Cile come segnale di monito per intimidire chi, soprattutto se donna, sta partecipando alle mobilitazioni di questi giorni nel Paese». Il fatto verrà poi catalogato come probabile suicidio, posto che il referto medico non riporta la presenza di segni di violenze. È anche riconosciuto come estraneo alle proteste, poiché il ritrovamento era avvenuto il 20 ottobre, e quindi è precedente all’avvio delle mobilitazioni. Ma nel frattempo il caso è divenuto noto e diffuso ampiamente sui social network, perché altamente simbolico nel contesto delle violenze in atto nel paese. L’onda della fake news viene cavalcata.

25 Novembre, Italia: È la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel nostro paese, ogni 72 ore una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; il 63% degli stupri è commesso da un partner o ex partner. Tra gennaio ed agosto 2019, il numero di femminicidi è aumentato, passando dal 37% del 2018 al 49%. Numerose sono le mobilitazioni di piazza da parte di associazioni e organizzazioni femministe, a partire dalla capitale, per sensibilizzare sul fenomeno. L’agenzia funebre Taffo, molto nota per la sua comunicazione ironica e d’impatto sui social network, spesso legata anche all’attualità italiana, condivide un post in occasione della giornata: la vignetta si intitola “Esistono due tipi di donne” e sotto viene riportata da un lato una bara, dall’altro la dicitura “quelle che denunciano”. Il post, come sempre molto visualizzato, raccoglie numerose critiche: «c’è poco da ridere»; «lo spot vittimizza le donne»; «è di cattivo gusto»; «questa volta avete toppato»; «Taffo non deve per forza fare ironia su tutto», si legge sui social. Ma l’azienda si difende: «Non importa se arriva qualche critica, se questo post serve a dare la forza o a far capire anche solamente ad una donna, la situazione in cui versa, noi abbiamo già vinto».

27 Novembre, Strasburgo: In occasione del suo discorso di insediamento alla guida della Commissione europea, Ursula von der Leyen dichiara: «Come prima donna presidente della Commissione europea, ogni membro del mio collegio avrà un gabinetto con parità di genere, e questo per la prima volta. Entro fine mandato, avremo parità di genere a tutti i livelli della direzione, anche qui per la prima volta. Questo cambierà il volto della Commissione».