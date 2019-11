Ecco perché Salvini ha bisogno (eccome) di Forza Italia

«Ringrazio Berlusconi per la premura ma non abbiamo bisogno di garanti». Effettivamente, può una Lega in questo spolvero aver bisogno di un custode? Detto ciò, le parole pronunciate da Salvini assumono il valore politico e morale di uno schiaffo in pieno volto rivolto da un figlio al proprio padre. Per giunta, alla presenza di una sorella (Giorgia Meloni) forse ancora troppo acerba per capire la gravità dell’accaduto, ma pronta a schierarsi dalla parte del baldanzoso erede al trono, in particolare quando tratta determinati temi. «Rappresentiamo un terzo del popolo italiano - ha ricordato Matteo Salvini - un popolo che chiede sicurezza, tutela della bellezza, dell’ambiente. Penso che ci garantiamo da soli e l’Europa dalla Lega non deve aver nulla da temere, anzi».

La replica arriva nel pomeriggio, dopo che, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il Cav ha candidato Forza Italia come mediatore fondamentale per la Lega per evitare l’isolamento nella Ue. Una proposta contenuta, da seconda linea, che ha trovato - nonostante i modi morbidi del leader forzisti - il niet di colui grazie al quale la coalizione del centrodestra può ancora definirsi tale. È chiaro, infatti, quale sia al momento la locomotiva dell’alleanza, ora in termini numerici ora in termini di linea politica; come invece non è ancora del tutto limpido il ruolo che andrà a ricoprire FI (o quel che ne rimane).

Se l’emorragia di forzisti sembra aver trovato pace con la rinuncia (o rinvio) a strappare da parte di Mara Carfagna, il fazzoletto di rappresentanza destinato per accordi alle veci dei berluscones adesso sembra traballare: sfruttando l’infortunio del Cavaliere, Salvini ha colto l’occasione per bruciare i candidati delle prossime regionali in Calabria e Campania, ovvero Stefano Caldoro e i fratelli Occhiuto - Mario e Roberto, uno invischiato in alcune inchieste giudiziarie e l’altro considerato troppo vicino alla vicepresidente della Camera dei deputati. Un veto, che come lo schiaffo di cui sopra, stabilisce nuove gerarchie, cancellando storia e cultura dei due Diòscuri della destra italiana e portando in essere una delle prime leggi della politica: comanda chi ha più consensi. Il Carroccio, anche se con una flessione dello 0,6% nell’ultima settimana, vola ormai da mesi a quota fissa: il 33 per cento; dall’altra parte, invece, Forza Italia sguazza in un pantano che lo tiene ancorato al 6,6 per cento.