Da Modena a Genova, a guidare le Sardine ci sono anche i giovani stranieri

Riforma archiviata

Meglio non sminuire, spesso siamo razzisti. L’unico modo per uscirne è lo Ius culturae

Un bambino di sette anni in una scuola di Torino viene preso in giro da una sua compagna di classe per il colore della pelle, a Como un caso analogo. Ridurre questi episodi a uno scherzo fra bambini è pericoloso. Serve una legge. E in tempi brevi