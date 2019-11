Il Pd è in piena sindrome Fonzie: non sa dire «ho sbagliato» e sta regalando l’Italia ai sovranisti

A sbalordire i vertici del Partito democratico, in particolare, sarebbero stati il no alle alleanze regionali, il no allo scudo penale per l’Ilva, la posizione sempre più ostile al Fondo Salva-Stati, alla Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen e all’Europa in generale, nonché la proposta di nominare alla presidenza della commissione Banche nientedimeno che il senatore Elio Lannutti. Quello che a gennaio, proprio in tema di banche, aveva rilanciato su tutti i suoi canali social i “Protocolli dei Savi di Sion“, indicandoli come la base del «globalismo» di oggi (senza che Luigi Di Maio dicesse nulla più che un anodino: «Prendo le distanze, e con me tutto il Movimento, dalle considerazioni del Senatore Elio Lannutti»). In altre parole, a sbalordire i democratici sarebbe stato il fatto che l’intramontabile Di Maio e il revenant Di Battista abbiano deciso, come scrive Repubblica, di «non lasciare il sovranismo alla Lega». Ma tu pensa.



Siamo seri. Il problema non è che il Movimento 5 stelle torni sulle posizioni che non ha mai abbandonato, ma che ci abbia trascinato, nel frattempo, l’intero Partito democratico. Che ora, verosimilmente, avrà qualche difficoltà in più nel contestare alla Lega (e ai cinquestelle) la disumanità dei decreti sicurezza, il carattere al tempo stesso socialmente iniquo, economicamente insensato e tecnicamente controproducente di tutto il pacchetto reddito-di-cittadinanza-navigator-quota-cento, il gigantesco casino fatto sull’Ilva e tutti gli altri disastri compiuti dai gialloverdi, che nel frattempo il Pd ha avuto la brillantissima idea di controfirmare uno per uno (va bene, avevo detto che per questa volta saltavo l’elenco: non ce l’ho fatta, è più forte di me).

Cosa dirà dunque il Pd in campagna elettorale, quando si troverà davanti Matteo Salvini (e, con tutta probabilità, pure Di Maio)? Che cosa potrà mai contestare al leader della Lega, senza che quello possa replicare semplicemente: «Ma se le mie politiche erano così dannose, perché le avete confermate tutte?».