Porgy and Bess e i professionisti dell’appropriazione culturale

Al Metropolitan Opera House di New York c’è in cartellone, per questa stagione, Porgy and Bess di George Gershwin. Un paio di saggi comparsi sul programma di sala, Playbill, scritti da Matt Dobkine Helen Greenwald ci fanno tornare in mente una peculiarità insolita che contraddistingue questa opera: l’insistenza di Gershwin per avere un cast di cantanti fatto solo di attori di colore. La musica fu composta nel corso dei primi anni ’30, mentre la prima fu a Broadway nel 1935. Dobkin e Greenwald ricordano che a quell’epoca il blackface era ancora considerato uno stile di trucco del tutto legittimo e neutrale – da un po’ di gente, comunque, non solo dai campioni della retroguardia del passato. In più, era molto popolare. Furono forti le pressioni per imbastire un’esecuzione della sua opera facendo affidamento sul blackface: anche Al Jolson, il “cantante jazz”, aveva espresso interesse per il progetto.

Lo stesso Gershwin, agli inizi della sua carriera, non fu estraneo a questo genere di assurdità razziali. Nel suo saggio, Greenwald ricorda che fu autore anche di un’opera breve, ambientata a Harlem e intitolata Blue Monday, destinata a cantanti bianchi che usavano il blackface. Aggiungerei che, oltre a questo lato, le assurdità legate alla razza erano una costante nel mondo della musica, assurdità che restavano naturalmente attaccate a qualsiasi musicista bianco che, come Gershwin, scrivevano guardando alle meraviglie del jazz e, più in generale, alle correnti della musica afroamericana.

Nel 1924, Gershwin compose la sua Rapsodia in Blu per la Paul Whiteman Orchestra e, per farsi un’idea del livello che raggiungeva l’assurdo, basterà dare un’occhiata a questo video su Youtube in cui viene eseguita dalla Whiteman Orchestra. Lo stesso Whiteman, il “Re del Jazz”, introduce l’esecuzione spiegando che la parola «Rapsodia» combina il «moderno» e il «primitivo», visto che «il jazz nasce nella giungla africana». E allora, prima ancora che comincino le prime note, ecco una speciale danza “Voodoo”, che è del tutto estranea alla “Rapsodia”, ma intende dare una idea chiara del concetto di “primitivo”.

Intorno alla metà degli anni ’30, Gershwin, a quanto si capisce, volle affrancarsi da tutte queste cose. Ma quale fu il ragionamento decise di seguire, dal momento che questo tipo di baracconate erano, dopo tutto, popolari e che la popolarità non è mai cosa da disdegnare? Io sono portato a credere che, da un punto di vista umano, fosse in grado di capire quanto alcune di queste assurdità fossero degradanti per i neri e, forse, anche per i bianchi che si trovavano obbligati a prendervi parte. Penso che in tanti, tra quelli che si ispiravano alla musica dei neri, comprendessero con estrema chiarezza il loro l’altissimo livello musicale, e che avrebbero molto apprezzato lavorare con loro, vergognandosi piuttosto di non farlo. Solo, non pensavano di poterselo permettere, viste le richieste delle sale da ballo e da concerto, in altre parole, del pubblico bianco, che aderiva in modo molto rigido ai codici della segregazione. Paul Whiteman era – a quanto pare – uno di loro, un bravo musicista e una persona di buone intenzioni, cui dispiaceva che non ci fossero neri tra le file della sua orchestra.