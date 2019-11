Caso Renzi-Open, il Pd ci va cauto (e a ragione)

Le parole d’ordine sono quelle classiche delle ore difficili, delle giornate senza calore: calma e gesso, misura, self control, no comment. Il Nazareno alza il ponte levatoio in modo che la bufera che si è scatenata su Matteo Renzi non filtri e non scombussoli ulteriormente un vivere che non è quieto di suo. Ma a dire che il Pd sia preoccupato non si sbaglia. Dichiarazioni ufficiali, nisba. La reticenza di giorni un po’ così. A poco, pochissimo serve dirsi l’un l’altro che Matteo ormai è di un altro partito. Che tutto quello che gli viene contestato sono fatti suoi. Hai voglia a esorcizzare quanto sta avvenendo come se la cosa riguardasse l’inquilino del piano di sopra: perché quell’inquilino fino a tre mesi stava a casa tua. Più solida la trincea di chi dice, con buoni argomenti, che qui non si vede nessun reato. Che è un attacco mediatico-giudiziario all’ex capo.

Viceversa, ieri mattina a Montecitorio c’era qualche deputato dem che presagiva il peggio, e cioè che “la cosa non finisce qui”. Il che lascerebbe aperte ipotesi di un coinvolgimento nelle inchieste su Open di altri personaggi o esponenti politici vicini a Renzi e rimasti nel Pd mentre nulla può escludere (anche se a voce alta viene escluso) che il giro di soldi gravitato intorno alla fondazione renziana in qualche passaggio della vita del partito possa aver potuto condizionarne gli eventi. Ma per il momento sono solo angosce, paure, timori, nulla di concreto. E tuttavia quanto basta a intossicare l’aria.