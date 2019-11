I cinque imperdibili posti di cucina kosher a Roma

Animelle con i ceci, trippe con l’agliata, lingue salmistrate, milze in padella con la salvia e l’agresto, creste di pollo con aceto e cannella. Ecco un elenco di pietanze tratto dagli archivi della comunità ebraica di Roma. Cibi antichi che oggi sarebbe difficile proporre, ma che rivelano uno dei tradizionali punti di forza della cucina ebraica, capace di influenzare profondamente la cucina romana: parliamo del "quinto quarto" (o "frattaglie") che, prima di essere cucinato, andava arrostito bene sulla graticola per togliere ogni traccia di sangue.

Perché sì, nella cucina ebraica è vietato mangiare il sangue degli animali. E questa è solo una delle numerose e severe regole del Kasherut, il codice delle norme alimentari ebraiche che provengono direttamente dalla tradizione precettistica della Torah. Nella cucina kosher - che in ebraico significa "buono", "adatto" - gli animali possono essere tahor, leciti, oppure tame, proibiti. A partire da questa distinzione esiste una lunga lista di carni lecite e di carni proibite, dei loro derivati e delle parti del corpo che possono essere consumate. Divieto assoluto di utilizzare, per esempio, carne di maiale e insaccati.

Allo stesso modo è vietato consumare alcune parti di grasso, mangiare il nervo sciatico, mangiare parti tratte da animali vivi, mangiare un animale permesso e macellato ritualmente qualora presenti malattie o difetti fisici. Tra le altre norme alimentari ci sono il divieto di mescolare carne e latticini nello stesso pasto e l’obbligo di far passare sei ore tra il consumo di carne e di formaggi: sono regole che definiscono l'identità e l'originalità di diverse ricette. Ricordiamo poi che i formaggi devono essere prodotti solo con caglio vegetale. E che molluschi, crostacei, pesce spada e anguilla non si possono mangiare.

Attenzione però. Sbaglia chi si fa un'idea punitiva della gastronomia kosher alla luce di questi precetti religiosi. Di tutti i filoni che compongono la cucina romana, quello giudaico è indubbiamente quello più colto, raffinato e ingegnoso. La cucina ebraica è una delle più affascinanti, gustose e ricche di storia. Ogni suo piatto è originale ed elaborato. In parte per trasformare alimenti poveri in piatti golosi, in parte per la solennità rituale che il cibo riveste da sempre per il popolo ebreo, in parte per la capacità di raccogliere eredità alimentari dalle culture del mediterraneo (sefardita, tirrenica, araba, iberica): basti pensare alle numerose influenze orientali e all'uso diffuso di ingredienti aromatici come uvetta, pinoli, cannella e chiodi di garofano. In parte, infine, per la fantasia creativa che deriva dalla necessità di convivere con quelle norme così intransigenti: basti pensare alla carbonara romana che, nella versione kosher, non prevede l'uso del pecorino mentre il maiale soffritto viene sostituito dal guanciale di manzo o dalla carne secca d'oca.

In genere, la parentela con la cucina romana è evidente. D’altra parte, la comunità ebraica di Roma è la più antica in Europa e la sua presenza nella città eterna risale al II secolo a. C. In pratica, gli ebrei romani incarnano la memoria storica – e gastronomica – della capitale. Si può dire senza timore di smentite: la cucina romana è una naturale discendente di quella ebraica. È il caso del celeberrimo carciofo alla giudìa.

È nel Ghetto, vicino al Portico d’Ottavia, che ancora oggi bisogna cercare la cucina ebraica più caratteristica della capitale. Qui si trovano i cinque indirizzi migliori per gustare la tipica cucina kosher.