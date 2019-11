Sovente, di sovente o soventemente? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Tutte e tre le forme, sovente, di sovente e soventemente, sono attestate in dizionari dell’italiano (si vedano, fra gli altri, GDLI, GRADIT e Vocabolario Treccani) e, in funzione avverbiale, hanno lo stesso significato di spesso ed espressioni equivalenti. Il GDLI, ad esempio, glossa sovente e di sovente come “spesso, frequentemente, di frequente, ripetutamente, assiduamente, più volte” (s.v. sovènte) e soventemente come “spesso, di frequente, in molti casi, più volte” (s.v. soventeménte). Sovente può poi comparire anche come aggettivo, nel senso di ‘frequente’ (es. le piogge sono soventi); proprio a partire dall’aggettivo sovente sono formati l’avverbio soventemente e la locuzione avverbiale di sovente.

Nell’uso avverbiale non vi sono dunque differenze di significato referenziale fra sovente, di sovente e soventemente, così come tra queste forme e un sinonimo quale spesso. Si hanno invece delle diversità in termini di frequenza e situazioni d’uso. Il GRADIT pone spesso nel novero delle circa 2.000 parole di altissima frequenza che costituiscono il cosiddetto “vocabolario fondamentale” dell’italiano, mentre include sovente, come avverbio, fra i vocaboli di uso comune, che “sono usati e compresi indipendentemente dalla professione […] o dalla collocazione regionale e che sono generalmente noti a chiunque abbia un livello mediosuperiore di istruzione” (Tullio De Mauro, Introduzione, in gradit, vol. I, pag. XX), e soventemente tra i vocaboli di basso uso, “rari, tuttavia circolanti ancora con qualche frequenza in testi e discorsi del Novecento” (ibidem); considera invece obsoleto l’impiego di sovente come aggettivo e non prende in esame la locuzione di sovente. Per una prima idea della diversa frequenza d’uso di queste forme, anche in diacronia, possiamo dare uno sguardo con Ngram Viewer all’archivio di opere in italiano di Google Libri. Il grafico sottostante, che rappresenta la distribuzione percentuale delle forme considerate nei libri editi fra il 1861 e il 2000 presenti in archivio, illustra il divario d’uso fra sovente, di sovente e soventemente, da un lato, e spesso, dall’alto, e mostra oltretutto come nell’arco di tempo osservato esso si sia fatto progressivamente più spiccato.