Che cos’altro potrà andare male, dopo il delirio politico, dal Mes a Open, della settimana scorsa?  

Opinionisti e commentatori sono complici di questo delirio civile e morale, non solo per gli errori che possono capitare nell’analizzare e raccontare i fatti, ma soprattutto per aver legittimato un dibattito pubblico fondato sul nulla, sia che si parli di Ilva sia che si parli di Mes sia che si parli della surreale accusa a un milionario di aver favorito l’amico Renzi con un prestito di settecentomila euro, poi restituito mache Renzi però avrebbe fatto bene a non usufruire, come contropartita sospetta della nomina a consigliere d’amministrazione di una controllata statale che tre anni prima gli aveva garantito un favoloso gettone da 400 euro lordi a cda.



Come ha scritto su Twitter Gianni Riotta, a proposito delle querele annunciate da Renzi nei confronti di alcuni giornalisti che secondo lui lo avrebbero diffamato, «nel giornalismo si sbaglia ogni giorno. Ma gli errori nel ricostruire caso @matteorenzi non son refusi in buona fede. Sono conseguenza della corsa a piantare per primi i chiodi al condannato che dilaga da anni. Un livore che reca danni alle sue vittime e alla nostra professione».

Riotta ha ragione e forse l’unica notizia positiva della settimana scorsa è il nuovo possibile progetto editoriale intorno a Repubblica e all Stampa che potrebbe cominciare a delinearsi già oggi con il consiglio di amministrazione di Cir che dovrebbe cedere il controllo del gruppo Gedi alla Exor di John Elkann.

I politici, però, farebbero bene a non querelare i giornalisti, anche se è leggittimo che le vittime della diffamazione possano pensare che a un certo punto il troppo è troppo. Sarebbe meglio che concentrassero gli sforzi per costruire un’alternativa larga, plurale e maggioritaria allo stato delle cose, un’alleanza strategica che vada dalle sardine ai nostalgici della rivoluzione liberale di Forza Italia, che metta insieme Calenda e Bonino, Parisi e Carfagna, Pd e Renzi, socialisti e liberali, tutti insieme per aggregare quelli che non ne possono più.