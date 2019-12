Quei gran bufalari dei grillini hanno spacciato per vera una finta delegazione di oppositori di Maduro

“Tavolo Nazionale di Dialogo per la Pace in Venezuela”: a questa etichetta corrispondevano i componenti di una delegazione presentata come “di oppositori” che il 28 novembre è stata ricevuta alla Commissione Esteri del Senato. La gran parte dei senatori presenti si aspettava una ennesima denuncia sulla situazione dei diritti umani in un Paese dove secondo il rapporto dell’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani Michelle Bachelet nel solo 2018 il regime avrebbe ucciso in via extragiudiziale più del doppio delle vittime fatte dal regime di Pinochet in tutti i suoi 17 anni di durata: 5.287, contro i 2.130 che dopo la transizione a Santiago furono certificate dal Rapporto Rettig. Per non parlare di quell’Eduardo Stein che come rappresentante speciale di Acnur e Oim per i rifugiati venezuelani giusto due giorni prima aveva avvertito che entro la fine del 2020 il numero dei profughi dal regime di Maduro arriverà a 6,4 milioni di persone, superando la Siria come prima emergenza migratoria mondiale.

Invece, informa il capogruppo di Forza Italia Enrico Aimi, «ci siamo trovati di fronte a posizioni pro-Maduro». Gli “oppositori” informavano infatti che a Caracas tutto va bene e che c’è un dialogo in corso. Sorpresa, e anche reazioni dure di gran parte dei presenti, molti dei quali comunque per via di oltre 2 milioni di italo-venezuelani qualche informazioni di prima mano la hanno. «Io e e altri colleghi abbiamo cercato di difendere la verità», ha detto Aimi. «A partire dal fatto che ci sono ancora 500 prigionieri politici».

In realtà, il fatto che la cosa fosse un po’ sospetta si sarebbe dovuto capire dal fatto che il referente di questa delegazione era il presidente della Commissione stessa Vito Petrocelli, esponente dei Cinque Stelle. E i Cinque Stelle si sa che sul contenzioso tra Guaidó e Maduro si schierano in modo simile che tra protesta di Hong Kong e governo di Pechino. Mentre Grillo si esibisce orgoglioso in foto con l’ambasciatore cinese, dunque, il capogruppo Pentastellato in Commissione Esteri Gianluca Ferrara di fronte alle critiche di Joshua Wong a Di Maio manifesta “stupore”: «Il giovane attivista forse si aspettava un’ingerenza negli affari interni di un altro Paese, ignorando che questo, oltre ad essere contrario alla buona diplomazia, è assolutamente contrario ai princìpi del Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio».

«Una non-ingerenza che il nostro Movimento ha mostrato con coerenza in tutte le crisi internazionali, mentre altri si affettavano a riconoscere golpisti e ribelli di ogni risma purché funzionale a certi interessi, invocando sempre il rispetto della legalità e dei diritti umani». Una dichiarazione che ha preceduto lo scontro tra ambasciata cinese e Farnesina appunto sull’intervento di Wong a Palazzo Madama in un evento organizzato da Radicali e Fratelli d’Italia. Continuava Ferrara: «A Hong Kong ci sono state violenze sia da parte delle forze di polizia, che per inciso non ci risultano avere mezzi italiani bensì tedeschi, sia da parte dei manifestanti, tanto da suscitare una formale condanna dell’Alto commissario Onu per i diritti umani». Quello stesso Alto Commissario appunto del rapporto sulle 5287 vittime di Maduro in un anno, sui quali in effetti non risulta che i Cinque Stelle abbiano mai preso posizione.