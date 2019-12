Gli antiabortisti polacchi si riuniscono in Vaticano per progettare un piano contro i diritti civili

Con una Messa presso la tomba di Giovanni Paolo II in San Pietro, presieduta dal cardinale Gherard Ludwig Müller, tra i più critici di Papa Francesco, è iniziata il 29 novembre la due giorni convegnistica “The House on the Rock – Axiology of Law for the Europe of Tomorrow” (La casa sulla roccia – L’assiologia del diritto per l'Europa di domani). A co-organizzarla l’Istituto di cultura legale Ordo Iuris e la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum, che è fra l’altro la sede del congresso. Scelta non casuale quella dell’Angelicum, che fu l’ateneo presso il quale studiò e conseguì il dottorato in filosofia Karol Wojtyła nel lontano 1948.

E il nome di Wojtyła è risuonato più volte sotto la volta dell’Aula Minor a partire dal messaggio di saluti inviato dall’ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede, Janusz Kotański. Perché polacchi, d’altra parte, sono la maggior parte dei relatori della due giorni e polacco è lo stesso Ordo Iuris, che, fondato nel 2013 a Varsavia dalla Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi e composto da legali e giuristi, è finalizzato a formare giovani avvocati su temi come la libertà religiosa, matrimonio e famiglia, diritti civili. Con quale approccio ciò avviene è specificato dall’obiettivo primario dell’Istituto, quello cioè di esercitare un'influenza attiva e professionale sulle decisioni giudiziarie e amministrative in merito alla difesa della famiglia tradizionale e della difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.

Tematiche, queste, che sono ritornate più volte nelle conferenze dei relatori come quella, ad esempio, tenuta da Paweł Lisicki, caporedattore e fondatore del settimanale ultraconservatore “Do Rzeczczy”, e intitolata “Perché stiamo ancora perdendo? La battaglia dei cristiani per la legge naturale”.

Evocando più volte la satanicità di richieste avanzate da movimenti per i diritti civili, il giornalista e saggista polacco ha definito come contrarie all’ordine della natura e immorali le leggi che hanno regolamentato e consentito l’aborto, l’eutanasia e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. A tal riguardo, ribadendo che «il fine ultimo delle nozze è la procreazione», ha sostenuto che quei Paesi, che hanno normato il matrimonio egualitario o le unioni civili, hanno agito come chi «volesse ritenere che i cerchi sono quadrati. Ciò che poi rende molto difficile contrastare tali normative naturali sono le leggi contro le discriminazioni. Perché prima si richiede la tolleranza, poi l’accettazione, quindi l’affermazione di sé fino al matrimonio e al diritto ai figli. In questo modo tutti potranno dimostrare di essere orientati all’omosessualità. Il che è innaturale. Non esistono quindi diritti delle persone Lgbti».

Per Lisicki è necessario, dunque, «fare appello a norme oggettive e non create dall’uomo stesso» e contrastare gli «ideologisti del cambiamento» che «vogliono creare un nuovo ordine autonomia assoluta dell’essere umano».