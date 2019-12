“Blade Runner” diventa realtà: si studiano i robot con la pelle “umana”

Qual è la sfera di applicazione di tali ricerche del Faboratory dell’Università di Yale?

In primis, pensiamo a un esoscheletro «morbido» in chiave medico-industriale che, ad esempio, possa aiutare la riabilitazione dopo un incidente. E l’ambiente spaziale è un’altra leva fondamentale, pensando a sistemi di robotica morbida per gli astronauti. Perché, semplicemente, inviare un – costosissimo – carico di razzi con un robot costruito con metalli (pesanti) per il recupero di oggetti nello spazio o per eseguire riparazioni costa di più di un robot più leggero grazie alla sua costituzione «morbida», con i suoi sensori modulari, adatti a una gamma variegata di attività, comprese le tute capaci di proteggere gli astronauti quando accelerano o decelerano rapidamente nelle navicelle spaziali o in ambito extra-veicolare.

Chiaramente ci sono ancora una montagna di problemi da risolvere. In primo luogo va elaborata l’alimentazione esterna. Servono infatti batterie più piccole in grado di alimentare i dispositivi indossabili in questi ambienti estremi. E poi va consolidato il processo di produzione quando sarà a regime e la stampa in 3D – che ormai conosciamo bene – potrebbe essere la panacea. L’hardware robotico – in grado di eseguire una gamma impressionante di movimenti precisi – rappresenta un’altra sfida perché la tecnologia attuale è al limite. I software per tali controlli sono da realizzare, anche perché le variabili sono tantissime (il corpo del robot può cambiare forma e deformarsi mentre si muove a seconda dell’ambiente).

A prescindere da tutte le variabili, la ricerca di Faboratory ha l’ambizione di ridefinire il modo in cui pensiamo ai robot e alla robotica. Perché – ecco il tema principale – a un certo punto, anziché imitare gli esseri umani, i sistemi automatizzati potranno andare oltre, anche pensando, attraverso l’utilizzo di altre tecnologie, come l’intelligenza artificiale, all’auto-assemblaggio o all’auto-riparazione. Sempre sotto il segno che alla base delle invenzioni, molto spesso, c’è l’immaginazione.