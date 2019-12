Cattivissimo Mes, la favola del Salvini moderato è già finita

Il ritorno del Salvini Doc dovrebbe rendere chiaro che, al momento, la competizione con il sovranismo ha scarse alternative. Se davvero qualcuno sperava di poterlo ammansire per ricondurlo nel recinto di un nazionalismo bellicoso ma sostanzialmente innocuo, dovrà ricredersi. Pure Silvio Berlusconi è stato duramente redarguito, questa settimana, quando ha cercato di accreditarsi con una lunga intervista al Corriere come traghettatore europeo dell’alleato. La replica stizzita del capo della Lega – «Lo ringrazio per la premura ma non ci servono garanti» – ha seppellito, a un mese dal comizio di San Giovanni, la favola del ritorno del centrodestra con i suoi antichi contrappesi moderati.

La verità è che Matteo Salvini interpreta la politica come rapporto di forza e i fatti al momento sembrano dargli corda. La battaglia aperta sul Fondo Salva Stati mobilita le quinte colonne del Carroccio nella platea grillina, agita il Pd, obbliga il governo a cercare una exit strategy rimangiandosi impegni probabilmente già presi a Bruxelles sia nel vecchio corso giallo-verde che nell’attuale formula giallo-rossa. Perché il Capitano avrebbe dovuto acconciarsi alla strategia che altri avevano immaginato per lui? Perché fare atto di sottomissione a Bruxelles quando nel nome del sangue contro l’oro prende voti, vola nei sondaggi, sta ogni giorno in prima pagina?

L’Italia ha una solida tradizione nel normalizzare partiti e movimenti a forte caratura antisistema, ma le operazioni storiche varate con il Pci, il Msi e con la stessa Lega di Umberto Bossi erano legate a un tipo di politica dallo sguardo lungo che non esiste più e ad equilibri planetari che oggi stanno franando. L’instant politik di adesso suggerisce ai campioni del populismo di cavalcare l’onda finché è alta e potente, e poi si vedrà. Anche per questo il Salvini moderato che tutti hanno raccontato, studiandone persino la nuova estetica engagé con dolcevita e velluto millerighe, è durata pochissimo, insieme all’illusione di poterlo battere o addirittura farselo amico addomesticandolo pian piano.