L’estrema destra tedesca si vuole rendere presentabile (ma non ci riesce molto bene)

Questo novembre è mese di congressi per i partiti politici tedeschi: dopo i Verdi e la CDU, lo scorso fine settimana si è tenuto anche il Parteitag di AfD, il partito di estrema destra. La location stavolta è Braunschweig, in Bassa Sassonia, per la precisione la Volkswagen Halle Braunschweig – che però in questi giorni ha temporaneamente perso il nome. La Volkswagen, infatti, ha deciso di non voler avere niente a che fare con AfD, e ha coperto l’insegna gigante in cima al suo centro congressi.

E il colosso automobilistico non è l’unico, a non gradire la presenza di AfD: in città si sono date appuntamento circa 20.000 persone per una manifestazione di protesta.

I 566 delegati avevano un compito delicato: designare il nuovo duo al vertice. Gli attuali leader, Jörg Meuthen e Alexander Gauland, erano stati eletti poco meno di due anni fa, nel dicembre 2017, alla fine di un tempestoso congresso ad Hannover; e se Meuthen aveva fatto già fatto sapere che si sarebbe ricandidato, Gauland invece ha scelto di fare un passo indietro, in nome di un auspicato ricambio generazionale.

Nel suo discorso, l’ex esponente CDU ha spiegato di volersi fare da parte per lasciare spazio ai giovani, e ha ribadito la necessità per il partito di prepararsi ad assumere responsabilità di governo. «Se i verdi, i rossi e i rossi-scuro [cioè la Linke] vanno insieme, verrà il giorno in cui a una CDU indebolita resterà una sola opzione: noi», ha detto Gauland, invitando gli alternativi a interpretare appieno il loro ruolo di “difensori del popolo e della gente comune” (anzi, il termine da lui usato è Anwalt, che vuol proprio dire “avvocato”: vi ricorda qualcuno?).

La mossa di Gauland ha aperto i giochi: se da un lato la sua indicazione di rendere il partito più salonfähig, cioè più “presentabile”, implica inevitabilmente un ammorbidimento e uno spostamento verso posizioni più moderate, dall’altro non è possibile ignorare il peso sempre maggiore dell’ala più radicale ed estremista, ben rappresentata dalla cosiddetta Flügel (per l’appunto “l’ala”) il cui leader più riconoscibile è Björn Höcke, capo della sezione in Turingia. E che i nazionalisti non intendessero rinunciare alla loro influenza nel partito lo si era capito già qualche giorno prima del congresso, quando aveva annunciato la sua candidatura a leader Wolfgang Gedeon, ex medico e autore di numerosi libri. Gedeon è infatti da tempo al centro di numerose polemiche per alcune dichiarazioni in odore di antisemitismo, che ricordano molto da vicino alcune delle uscite più note – e famigerate – dello stesso Björn Höcke. Se Höcke definiva il Memoriale dell’Olocausto di Berlino un “monumento alla vergogna” e si auspicava una “inversione di 180 gradi” nella politica della memoria tedesca, Gedeon ritiene che il negazionismo sia una posizione perfettamente legittima, e parla di “lobby ebraiche” responsabili di terribili complotti ai danni della Germania e arrivate addirittura ad infiltrarsi nel partito.