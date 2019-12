Tanti auguri al codice a barre, che compie 45 anni

Le previsioni di Nomisma

L’allarme degli immobiliaristi all’Italia: serve stimolare la crescita economica

Compravendite e prezzi in ripresa sul mercato, anche se gonfiati da investimenti stranieri e dai privati più benestanti. Una crescita positiva che ancora non risente dell’incertezza economica, ma che non durerà se non ci sarà una ripresa sostanziale. Finendo per escludere le fasce più deboli