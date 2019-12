Una storia cominciata e mai finita: ecco perché la liason tra grillini e leghisti è ancora possibile

Complice una debolezza clamorosa di leadership, nel Movimento infatti si sono formati grosso modo due fronti. I governisti più filo-Pd (che restano per il momento la maggioranza, capitanati dal duo Fico-Bonafede) e gli anti governativi filo-Lega. Di Maio si barcamena fra i due gruppi camminando sul filo. Ha inalato un po’ d’ossigeno dopo il bocca a bocca che gli ha praticato un Beppe Grillo in versione filo-Pd ma nessuno dubita che la svolta filogovernista del comico sia stata una sceneggiata, e non si sa se lui ne fosse consapevole o meno. Sta di fatto che dal giorno dopo Beppe è scomparso e il ministro degli Esteri è tornato a molestare Conte e il governo.

E comunque la navigazione a vista, che è l’unica cosa che il ministro degli Esteri sa più o meno fare, è funzionale alla “strategia” del M5s come ago della bilancia, una posizione ambigua ma in grado di fornire una motivazione plausibile all’esistenza del Movimento. Un modo iper-politicista per sfuggire al dilemma se andare con il Pd o con Salvini. Come si legge sul blog delle Stelle “è grazie alla nostra perseveranza e alla nostra tenacia, la Lega ha votato il Reddito di Cittadinanza e il Partito Democratico il taglio dei parlamentari”. Un po’ con questo un po’ con quello. Al confronto la Prima Repubblica era il regno dei cieli della politica.