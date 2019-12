Basta indignarsi per le fregnacce in tv, non andateci più e lasciate i talk a saltimbanchi e populisti

Ogni giorno i social sono colmi di indignazione per una nuova bufala diffusa in televisione da qualche saltimbanco residente in studio senza che nessuno dei conduttori lo fermi mai con un «ehi, non dica stronzate». Ieri la clip che circolava era quella di Diego Fusaro, o Diego Fuffaro non si riesce mai a distinguere l’originale da catalogo Einaudi dal fake nazibol, che concionava sull’euro «moneta privata» e addirittura «transnazionale», diceva anche, con l’aria di dire una cosa sconvolgente, che «è la prima volta che in Italia abbiamo una moneta transnazionale», mentre un disarmato Benedetto della Vedova si metteva le mani nei capelli per la disperazione. Naturalmente era un talk show di La 7, il network che al discorso pubblico italiano ha fatto più danni di Attila. Con l’eccezione di Otto e mezzo di Lilli Gruber, che pure ha dato voce e palcoscenico a Marco Travaglio e Andrea Scanzi, i talk show di La 7 sono la fotografia esatta del pensiero populista italiano, non sono né la causa né tantomeno la terapia della malattia. Sono il sintomo.

E, quindi, forse aveva ragione Beppe Grillo quando imponeva ai suoi di non andare in tv, anche se lo diceva per ragioni opposte e solo dopo aver colonizzato le trasmissioni di Michele Santoro, prima che Santoro riconoscesse di aver contribuito a creare il mostro. Grillo diceva che i talk erano di regime, ma non si rendeva conto che invece stavano costruendo il suo regime e, infatti, quando l’ha capito ha liberato i i grillini a sguazzare nel loro habitat naturale.