Da Nanni Moretti a Chiara Ferragni, quanto è cambiato il cinema degli ultimi 10 anni

Saltando il 2012, annata povera povera, si arriva al cuore del periodo della crisi, da cui discende, con ovvietà, anche “il cinema della crisi”. Il 2013 regala Sacro Gra, documentario delle periferie romane di Gianfranco Rosi, che ridà vita a una tradizione ormai impolverata, quella del reportage sociale, guadagnandosi (primo nella storia) il Leone d’Oro per il miglior film a Venezia. Nel frattempo, in tutt’altra direzione, c’è Sole a catinelle, il film record di incassi di Checco Zalone (terzo in classifica dopo gli americanissimi Avatar e Titanic), dove tra gag e canzoni viene rappresentata una Italia al guado della crisi economica, tra i consueti vizi e le nuove misere realtà. Alcuni (subito contraddetti) hanno parlato di «rinascita della commedia italiana», altri hanno sottolineato come il merito di Zalone sia quello di «non mettersi al di sopra degli altri cafoni», rimanendo «primus inter pares». Una filosofia che, qualche anno più avanti si ritroverà incarnata nel leader di un partito all’epoca in ginocchio e che, proprio grazie a questo trucco, assaggerà una breve esperienza di governo nel 2018.

Certo, 2013 significa, per tutti e soprattutto, La grande bellezza. Il capolavoro premiatissimo, con tanto di Oscar, di Paolo Sorrentino: uno spartiacque, anche solo per lo stile, il titolo (già in sé efficace), per il modo in cui tratta la desolazione intensa di una città, di una generazione, di un’epoca. È un film di sconforto e di rimpianto – e forse in questo coglie il senso di un’era fallita che si sente superata. Contrario a ogni idea di trama, ma favorevolissimo a quella di impressione, è accompagnato da un ritmo di sentenze, solenni e incomprensibili che a distanza di anni, continuano a interrogare lo spettatore. Perché mai, tutto sommato, qualcuno desidererebbe il potere «di fare fallire le feste?».

Da quel momento, qualcosa cambia. Le nuove rielaborazioni, che cadono in epoca renziana, sperimentano qualcosa di insolito: forse con troppa timidezza. È il 2014 di Io sto con la sposa, film (tutto in arabo) più bello se raccontato che visto, ma da non sottovalutare: abbraccia la questione delle questioni, cioè l’immigrazione, in modo nuovo e originale, con un gruppo di migranti che simula un matrimonio per superare le dogane e arrivare fino in Svezia. Chi mai desidererebbe il potere di far fallire un corteo nuziale?

Ma è anche il 2014 de Il giovane favoloso, film di Mario Martone sulla vita di Giacomo Leopardi, il cui senso profondo trova spazio, oltre alla scena (grottesca, si può dire adesso?) del poeta che gioca con la siepe, nella recitazione della Ginestra sul finale. Ed è il 2014 del Capitale umano, manifesto di Paolo Virzì del cinismo grigio delle imprese italiane, che hanno ormai esaurito lo slancio e i soldi. Guarda agli Stati Uniti (e viene candidato, senza vincere, alle selezioni degli Oscar) ma tenta di illustrare un collasso italiano. Il pessimismo, nonostante tutto, è il sentimento prevalente.

E allora che si fa? Raccolgono i cocci nel 2015 due pellicole importanti in modi diversi: Mia madre, di Nanni Moretti, che sintetizza le tensioni della stagione: c’è il set sulla disoccupazione e il licenziamento degli operai, c’è la morte della madre. E c’è, soprattutto, la mancanza di comunicazione tra generazioni: si scoprirà alla fine che quella estranea, saltata, evitata, è proprio quella di Nanni Moretti/Margherita (la protagonista alter ego). A fare da controcanto arriva Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti, perché in tutte le situazioni di difficoltà serve sempre un supereroe. Questo è sbrindellato, perdente, perso in piccoli giri di microcriminalità nella periferia di Roma. Alla fine salverà la città da una bomba, scoprirà la responsabilità derivante dai suoi poteri (come l’Uomo Ragno), ma con l’amaro in bocca di chi sa che in Italia certe favole americane non funzionano così bene.

Fuga dalla realtà e pessimismo cosmico. Due facce della stessa medaglia. Oppure impegno civile: ci sono nuove lotte da combattere, quella delle migrazioni (di nuovo) con Fuocoammare, documentario del 2016 ancora di Gianfranco Rosi, che va a Lampedusa, o quelle dei diritti. Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, fa molto più di tante campagne e legislazioni per sensibilizzare sul tema dell’omosessualità. Perché non sensibilizza, ma lo tratta per quello che è: una forma, tra le tante, di amore. Il film, che si distingue per le sue atmosfere rarefatte, sottili e delicate, chiude tutte le questioni su un tema fin troppo discusso e maltrattato.