Noam Chomsky, il genio della linguistica e vate del terzomondismo, non sa lo spagnolo

È un genio della linguistica e un guru di un pensiero terzomondista che ha spesso come proprio epicentro l’America Latina, Noam Chomsky. Però, non sa lo spagnolo. La clamorosa rivelazione viene da Chomsky & Mujica: un documentario «per millennials e centennials» che presenta un fine settimana trascorso tra lo stesso Noam Chomsky e il presidente uruguayano Pepe Mujica nel 2017.

Ex-guerrigliero tupamaro caratterizzato da un linguaggio terra terra che ostentava di infrangere tutte le convenzioni, Mujica divenne famoso per un informale “stile repubblicano” in base al quale non viaggiava con aerei ufficiali, ma solo con quelli di linea. E non si serviva di auto blu, ma guidava personalmente un vecchio Maggiolino degli anni Settanta. E non abitava nel palazzo presidenziale, ma in una piccola fattoria alla periferia di Montevideo, dove approfittava di ogni momento libero per continuare a coltivare zucche e ortaggi, e dove viveva con l’equivalente di soli 1.500 dollari al mese, devolvendo l’altro 90% di stipendio in beneficienza. In realtà, nei 15 anni che è durato il governo della sinistra del Frente Amplio in Uruguay è stato presidente solo per i cinque anni del mandato di mezzo, tra 2010 e 2015. Prima e dopo aveva governato il medico Tabaré Vázquez, singolare figura di socialista anti-abortista. Ma è stato Mujica il personaggio diventato simbolo di una nuova sinistra al tempo stesso radicale, pauperista e dal volto umano. Insomma, una curiosa via di mezzo tra Berlinguer, Pertini, un Grillo non aggressivo e Greta Thunberg, con in più la faccia di Lino Jannuzzi. Curiosamente, il documentario viene annunciato ora che il Frente Amplio ha perso le elezioni, e presidente è stato eletto il candidato del centro-destra Luis Lacalle Pou. E andrà nei cinema a marzo, quando Lacalle si insedia.

Che l’84enne Mujica, di formazione giardiniere, non sapesse l’inglese, non è che scandalizzi troppo. La sorpresa è per il 91enne Chomsky: docente emerito di linguistica al Massachusetts Institute of Technology; riconosciuto fondatore di quella grammatica generativo-trasformazionale che è spesso stata indicata come il più rilevante contributo alla linguistica teorica del XX secolo; e non solo interessatissimo da sempre alle lotte anti-imperaliste latino-americane, ma anche risposato nel 2014 con una brasiliana, dopo essere rimasto vedovo nel 2008 della collega linguista Carol Doris Schatz, di cui era stato marito per 59 anni. Agitatore no global, teorico dell’“altro mondo è possibile”, ammiratore di Fidel Castro e di Chávez, lodatore dei Khmer Rossi anche se poi in parte pentito, prefattore per tigna di libri negazionisti e avversario giurato di Israele pur essendo lui stesso ebreo, eterno accusatore senza sé ne ma di quegli Stati Uniti di cui pure è cittadino, di lui Bernard Lewis aveva detto che «capisce di Medio Oriente come io di linguistica». Con dichiarazione alla lettera ambigua, vista l’agilità con cui lo stesso Lewis si rigirava tra almeno una dozzina di idiomi; ma pronunciata nello stesso tono sprezzante con cui Raymond Aron, a chi gli chiedeva come si era azzardato a definire il comunismo «oppio degli intellettuali», visto che era comunista pure Picasso, rispose: «Picasso conterà nella storia delle idee come i miei disegni nella storia della pittura».