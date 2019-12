Il professore pro Hitler di Siena ha solo esplicitato il messaggio che i populisti diffondono da anni

Che differenza c’è, infine, tra i tweet di un oscuro professore sulla «sostituzione dei popoli» e le analoghe teorie sulla «sostituzione etnica» (dietro la quale ci sarebbe sempre, inutile dirlo, la finanza ebraica incarnata da Soros) di cui straparlano da anni indisturbati, su tutti i mezzi di comunicazione, gli esponenti di Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle?

La verità è che in Italia siamo ormai ben oltre la semplice dog-whistle politics, la politica del fischietto a ultrasuoni, o se preferite dei messaggi in codice. Scrivere su un manifesto «tenetevi i soldi degli usurai», sopra la faccia di un notissimo finanziere ebreo, non è un messaggio in codice. È un messaggio in chiaro. E la tragedia civile dell’Italia di oggi sta nel fatto che nel mondo dell’informazione quasi nessuno si sia preso la briga di denunciarlo come tale.

Non è, purtroppo, un caso in cui si possa distinguere tra maggioranza e opposizione. Negli ultimi anni è stato un crescendo continuo, ma un crescendo che è partito dal Movimento 5 stelle. Lega e Fratelli d’Italia hanno solo copiato.

La novità è che un professore di Siena ha commesso l’errore di rendere esplicito anche quell’ultimo passaggio logico che gli altri, in tutti i discorsi sulla «sostituzione etnica» e il complotto degli «usurai» guidati da Soros, fino a oggi, avevano avuto l’accortezza di lasciare implicito. Finché continueremo a fare finta di niente con loro, quelli seduti in Parlamento e al vertice dei maggiori partiti, l’indignazione per i tweet di un oscuro professore di Siena suonerà quanto meno ipocrita, per non dire fasulla.