Per capire le sardine, leggete John Stuart Mill e la sua lode alla libertà d’espressione

Migliaia di persone si riuniscono in piazza per un flash mob. Non ci sono comizi, non ci sono bandiere. C’è uno slogan, sempre lo stesso: una certa città “non si lega”, unico riferimento politico esplicito a un partito e a un’area politica di destra. E poi si canta l’inno nazionale, “bella ciao”, a volte si legge la Costituzione. Il fenomeno è contagioso, il copione è sempre lo stesso e presenta numeri che non possono essere ignorati: in appena due settimane già in 37 città. Altre 28 sono programmate in questo mese. Le sardine sono state accusate di proporre un messaggio in negativo: “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Eppure, dal loro manifesto, emerge un messaggio chiaro. E sorprendente. Si accusano i populisti di aver unito verità e menzogne, di aver approfittato delle paure “per rapire la nostra attenzione”, di aver affogato “contenuti politici sotto un oceano di comunicazione vuota”, spingendo “i più fedeli seguaci a insultare e distruggere la vita delle persone sulla rete”. Questa “comunicazione vuota”, fatta di menzogne, odio, paura spesso veicolate “sulla rete” avrebbe generato un campo libero, “perché eravamo stupiti, storditi, inorriditi da quanto in basso poteste arrivare”.

Insomma, la reazione delle sardine appare una risposta decentrata, dal basso, alla comunicazione che si fa politica, a strategie basate su un uso dei social intensivo, ripetitivo, ossessivo. È una reazione alle strategie di disinformazione, malinformazione, hate speech che si riverberano da più parti in rete, ma che per le sardine riguardano soprattutto una determinata area politica. Alla piazza dei social si contrappone la piazza delle persone. Come dire: se la sfida è sui like, sui retweet, sugli amici in rete, sul consenso, sul numero di partecipanti ai comizi, quella sfida la accettiamo e la rilanciamo. Con le persone vere, non con account falsi o anonimi. Se la politica si è ridotta a questo, sembrano dirci le sardine, a slogan urlati, alla viralità di post e immagini pensati per suscitare emozioni ‘contro’ (ad esempio contro gli immigrati, contro l’integrazione e le politiche sociali) allora mostriamo l’altra faccia della medaglia. Per questo basta stare in piazza, in silenzio. Esserci, mostrarsi, contarsi. Numeri contro numeri per dare forma a un pluralismo che non trovano più nel web o in tv.