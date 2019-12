La grande freddezza dei renziani sul governo Conte

La grande freddezza dei renziani sta diventando estraneità, con un aggirarsi sul terreno scosceso del governo Conte con una specie di stupefazione, di sospetto, di fastidio. Sarebbe il paradosso dei paradossi se governo nato per mano di Renzi e che per mano di Renzi dovesse morire. Magari non staccherà lui la spina ma non pare esattamente pronto a fare lui il massaggio cardiaco.

Col passare dei giorni i segnali di questa estraneità si vanno moltiplicando. Italia viva vive sì ma come con la testa altrove. Riempie le sale grazie ai fedelissimi del Rottamatore ma constata che, partito il ventilatore sul caso Open, i sondaggi non sono esaltanti: e dunque vaga nei Palazzi chiedendosi: «Che ci faccio io qui?». Ma più che Bruce Chatwin il partito di Matteo Renzi pare il Mersault dello Straniero che non sa quello che sta facendo e perché lo sta facendo: solo che il capo di Italia viva è abile nel mescolare questo stato di freddezza a quello di battaglia, come si dice, identitaria. Mettiamo perciò in fila alcuni fatti di queste ore.