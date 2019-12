La strage dei civili in Iran è l’ultimo atto di un regime in piena crisi

Non appena il regime degli ayatollah ha riacceso Internet in Iran, dopo un’intera settimana di blocco totale della rete, i video hanno iniziato a emergere sui social media. Uno fra i tanti mostra la folla che trascina un uomo apparentemente senza vita mentre attorno ci sono fumo e confusione, si sentono grida e colpi di arma da fuoco. È scritto che sono immagini in arrivo da Shiraz, ma è impossibile verificare indipendentemente. Era proprio la circolazione di queste immagini che le autorità avrebbero voluto evitare: le prove della repressione di una protesta iniziata a metà novembre. Coperte dal blackout di Internet, le forze dell’ordine iraniane secondo Amnesty International avrebbero ucciso 161 manifestanti, 366 per il sito di opposizione Kaleme, oltre 200 secondo la Bbc Persian. Il disaccordo non è soltanto numerico: per il governo iraniano le migliaia di persone per strada non sarebbero “manifestanti”, ma delinquenti. La Guida suprema Ali Khamenei ha subito parlato di “cospirazione” e di forze straniere in campo per fomentare la sedizione, ma in realtà quella dei giorni scorsi sembra essere la più vasta protesta contro il regime degli ayatollah e la sua legittimità da decenni. Neppure le capillari proteste di fine 2017 e inizio 2018, che hanno attraversato Iran e toccato le sue più remote province, sono state secondo gli analisti intense quanto queste. E a dimostrare l’inquietudine del regime c’è la prova dell’inedito e complesso blocco della rete, messo in atto per limitare la mobilitazione e controllare la narrazione.

Il malcontento sociale che scuote il Paese è profondo. A innescare il dissenso di queste settimane è stata la cancellazione di un sussidio sul carburante e il conseguente innalzamento del prezzo della benzina. In un Iran affaticato dalla crisi economia – la previsione è quella di una contrazione dell’economia del 9,5 per cento quest’anno - il peso delle sanzioni americane si fa sentire. Già di per sé l'accordo nucleare aveva stentato a portare alla società i benefici sperati dal presidente Hassan Rouhani, che lo ha firmato nel 2015. L’uscita degli Stati Uniti di Donald Trump dall’intesa l’anno scorso è stato un duro colpo politico per il leader ed economico per il paese. L’effetto delle nuove misure economiche imposte da Washington è stato pesante su un’economia già indebolita dalla cattiva gestione e dalle ingenti spese esterne militari: le esportazioni di greggio sarebbero scese secondo il Wall Street Journal del 70 per cento a causa delle sanzioni americane, a 500mila barili al giorno.