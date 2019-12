Ecco come John Elkann ha decuplicato il valore di Exor, senza dare nell’occhio

Non ama parlare in pubblico, non chiama alle sei del mattino i giocatori della Juventus e non mette l’orologio sopra il polsino. John Elkann non ha mai voluto apparire come la copia del nonno Gianni Agnelli. E forse per questo è l’uomo d’affari più sottovalutato d’Italia, un paese che sa riconoscere leadership domestiche ma che fatica a capire le dinamiche globali. Nonostante frequenti Jeff Bezos di Amazon, Larry Page di Google e Barack Obama, in Italia Elkann è considerato una specie di alieno. È stato definito «inesperto», «miracolato» e anche peggio. Descritto così, non si spiega come abbia potuto trasformare l’azienda di famiglia con i conti in rosso nel terzo gruppo automobilistico del mondo, prima grazie all’operazione Chrysler e ora alla fusione con i francesi di Psa. I numeri sono ancora più chiari: dal momento in cui Elkann è diventato presidente della Exor, il primo marzo del 2009, le azioni del gruppo sono cresciute ogni anno di oltre il 27% fino al 2015. Nel 2018 il fatturato del gruppo è arrivato a 143,2 miliardi di euro e il valore complessivo netto è passato dai 3,9 miliardi di euro del 2009 ai 23,9 di quest’anno. In dieci anni il valore in Borsa è aumentato di dieci volte: 1,7 miliardi di dividendi dati agli azionisti. Tradotto: chi ha investito 1 ha guadagnato dieci. In mezzo, anche otto scudetti della Juventus, affidata al cugino Andrea Agnelli.

Una crescita dovuta a una strategia poco italiana realizzata con Sergio Marchionne, ma consolidata da Elkann: fusioni internazionali per competere a livello globale, prima con Chrysler, ora con Psa e scorporamento delle aziende per valorizzare i singoli marchi, come Iveco e Ferrari (quotata in Borsa nel 2016) o per cederli a terzi, come la Magneti Marelli. La vendita di MM alla giapponese Calsonic Kansel ha fatto triplicare gli utili del gruppo nel primo trimestre del 2019: da 741 a 2.427 milioni di euro. Grazie alla fusione con Psa, la prima società in Italia per fatturato e la 19esima al mondo (dati Forbes 500), nel 2022 avrà a disposizione in cassa 3,6 mliardi per nuove acquisizioni, forse nel mercato asiatico. «Continueremo a costruire grandi aziende - ha detto Elkann – E nei prossimi dieci anni ne compreremo di nuove».

Gran parte del merito è di Marchionne, ma a sostenere il suo piano è stato fin dal primo momento Elkann. Nel 2004 la Fiat perdeva 2 milioni di euro al giorno e le banche premevano affinché l’azienda fosse venduta per ripagare il prestito di 3 miliardi di dollari. Fu Elkann, allora vicepresidente, a chiedere a Marchionne durante una cena all’Hotel Angleterre a Ginevra, di prendere in considerazione l’idea di diventare il Ceo di Fiat. E fu sempre Elkann a sostenere il piano del manager italo-canadese di ottenere da General Motors i due miliardi di dollari di penale per il mancato acquisto e ripagare le banche, contro il volere del resto della famiglia che spingeva per la vendita. Ma soprattutto lui e Marchionne hanno progettato la fusione nel 2009 con Chrysler, creando una casa d’auto da 25 miliardi di capitale.