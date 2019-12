Elogio del nulla, contro il tempo scandito dagli appuntamenti

Voglio fare una tirata un poco eterna, voglio sconvolgere l’agenda: prendo un appuntamento e ne do un altro poco dopo, avendone dato un altro poco prima. Sarebbe normale se non fosse che, diverso il posto, l’ora è la stessa nello stesso giorno. Mi scateno, dico sì a tutto, nelle stesse ore, negli stessi giorni, così quel tutto se ne va nel nulla di fatto, così che in ogni luogo definito non ci sono, però ci sono per definizione, avendo definito d’esserci. Ci sono che non mi si vede, non sono un fatto ma sono tutto il resto. Mi infingo nella dimenticanza di aver dato appuntamenti. Capisco un dio che sia dimenticanza e amnesia: c’è che non si vede in ogni luogo per tutto il tempo, avendo dato appuntamento a tutto, per esempio. È tutto a mo’ di esempio l’esistente, non è un fatto, è un come (se lo racconti te ne accorgi: come un’altra cosa, così ogni cosa è).

Nemmeno il verbo fare è un fatto se con come participio passato (passato!), ossia come un esempio senza fine al presente. Tutto gira intorno a questo perno: l’infinito, il non compiuto, il non fatto (relativo) a mo’ d’esempio del non fare (assoluto). Non fare cosa? Non far nulla (è l’unico esempio di doppia negazione come esempio di perfezione), non farlo quindi farlo, eccolo qua: il nulla. Tutto l’esistente fa tutto per esempio, come esempio del far niente. Ossia rende l’idea del nulla, pallida idea, pallidissima, diafana fino alla trasparenza, e ci guardi attraverso. Guardiamo il tutto ma attraverso il nulla, o no? Che magnifico effetto ottico, è come seguitare una muraglia con sopra culi tondi di bottiglia (fui anche lui?).



Ecco fatto, sennò non se ne esce, non si capisce mai che cosa è il nulla, adesso si capisce, è tutto chiaro niente. Il tempo ce l’ho tutto, ho tutto il senso in pugno, quel senso di infinito e di nient’altro, quindi sono, per intanto, il giovane Laforgue (lo fui?) nell’attesa che il tempo passi come un bus alla fermata, ma il tempo non si ferma, se si ferma è perduto, oppure non esiste e allora non esiste che si fermi. E poi quell’altro patapùnfete, Jarry (fui anche lui?): l’amore è un atto senza importanza perché si può fare all’infinito (il fare è l’infinito del verbo fare). Questi due, increduli di tutto (anch’io), hanno l’infinito come perno oltre che in cartellone, uno spettacolo concluso nell’annuncio. Come perno, non come prospettiva ossia contorno vago; precisamente hanno l’infinito come centro, non oltre l’ermo colle ma qui e ora. Anche l’Infinito fu, anzi è (lo sono anch’io) una poesia centrale assai, e allora non prendiamoci in giro, non ci stemperiamo nell’olio e nella trementina del circostante ossia nel paesaggio dipinto per gli occhi di chi crede che l’infinito sia nel quadretto e non sulla punta acuminata del pennello. Quel mezzo verso, “io nel pensier mi fingo”, diciamolo al contrario, è più rabbrividente: mi fingo nel pensiero. Avevo scritto “mi figgo”, mi conficco nel pensiero, poi intervenne il correttore automatico (che è sempre esistito, che è sempre veritiero) e venne fuori ‘fingo’ che pure è un conficcarsi ma di più.