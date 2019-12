Prendetegli tutto al Pd, ma non il suo Mes

La seconda possibile spiegazione del comportamento del Pd è che si tratti di una sorta di automatismo, una seconda natura ormai acquisita con l’abitudine, un riflesso condizionato: lo stesso che sin dagli anni novanta scatta all’approssimarsi di ogni crisi finanziaria, e che ha toccato il vertice di autolesionismo nella scelta non tanto (o non solo) di varare il governo Monti nel 2011, quanto poi persino di confermargli l’investitura fino alla fine della legislatura (mentre il presidente del Consiglio, con grande stupore del Pd, ne approfittava per costruirsi il suo bel partitino). In altre parole, una vera e propria allergia alla politica, cui è subentrata progressivamente una concezione, più che tecnocratica, tecno-illogica. Si può discutere, infatti, di quanto fosse politicamente sensato, nel 2011, sobbarcarsi le durissime riforme del governo Monti; ma presentarsi oggi come gli arcigni guardiani dell’Europa, nel momento stesso in cui si confermano tutti i più sballati provvedimenti economici del governo precedente – provvedimenti demagogici, e perdipiù altrui, cioè provvedimenti i cui benefici in termini di consenso andranno comunque ad altri – è qualcosa che sfida ogni ragionevolezza.



Nessuna spiegazione sembra comunque sufficiente a rendere ragione di una simile allergia alla politica. Tanto più dopo aver sentito Nicola Zingaretti gridare dal palco dell’assemblea del Pd, il 17 novembre, che era «ovvio» che i democratici si sarebbero battuti per lo Ius culturae, per cancellare i decreti sicurezza e per un sacco di altre cose importanti. «Ma certo che lo faremo – aveva urlato rivolto alla minoranza – ma lo faremo per raggiungere l’obiettivo, non per mettere bandierine e prendere un’intervista sui giornali che lascia poi inalterato il cambiamento». Qualunque cosa intendesse Zingaretti con quella curiosa espressione del cambiamento inalterato (probabilmente una raffinata parafrasi del Gattopardo), il problema è che il giorno dopo l’intervista sui giornali l’ha fatta Luigi Di Maio, e del cambiamento non si è più saputo niente. Tanto meno dello Ius culturae.



Nel frattempo, le navi cariche di naufraghi continuano a essere tenute a mollo per giorni (ora è il turno della Alan Kurdi), proprio come faceva Matteo Salvini, senza che nessuno nel governo senta il dovere di affrettarsi, tanto meno la ministra Lamorgese. Lodata in compenso da buona parte del Pd perché «ha fatto più lei in un mese che Salvini in un anno». Dichiarazioni da cui par di capire che il problema di Salvini, secondo i suoi presunti avversari, è che sui migranti sarebbe stato troppo moderato.

Ma guai a toccare il Mes.