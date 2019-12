Ucrainagate, il rapporto della commissione di intelligence: Trump abusò del suo potere

La commissione di intelligence ha reso noto il documento finale che riassume le indagini

Martedì sera la commissione intelligence della Camera – ovvero la commissione che ha indagato sulla messa in stato di accusa del Presidente Trump – ha reso pubblico il suo documento finale. In 300 pagine, divise in due sezioni, la commissione stabilisce che Trump ha in modo inequivocabile usato il potere che gli deriva dalla Casa Bianca per cercare di ottenere un vantaggio politico personale. La sezione 1 si intitola “The President’s Misconduct” e in otto capitoli che seguono l’ordine cronologico degli eventi racconta come Trump abbia trattenuto aiuti militari ed economici destinati all’Ucraina per fare pressioni sull’Ucraina affinché iniziasse un’indagine sul suo rivale politico Joe Biden e sul di lui figlio, Hunter Biden. In questa sezione la condotta di Trump viene definita «uno schema» tanto che l’ultimo capitolo si intitola “The President’s Scheme Was Exposed” e spiega come il rilascio degli aiuti militari avvenga solo dopo l’inizio dell’indagine del Congresso grazie al documento di allarme redatto dal whistleblower.

La seconda sezione si intitola “The President’s Obstruction of the House of Representatives’ Impeachment Inquiry” e dettaglia I tentativi messi in atto da Trump per cercare di fermare le indagini su di lui. Nei sei capitoli, il documento spiega che Trump ha sempre ignorato le richieste della commissione in termini di documenti, ha impedito a funzionari della Casa Bianca di testimoniare, ha cercato di impedire ai testimoni di testimoniare e ha cercato di intimidirli addirittura mentre stavano testimoniando di fronte alla commissione. Le 300 pagine del documento finale non sono solo un racconto articolato degli eventi, ma contengono riassunti di telefonate, tabulati telefonici, tweet, frasi riportare nelle interviste, il tutto inserito in una narrazione logica, consequenziale e cronologica. Come ha commentato Anderson Cooper sulla Cnn: “Le prove della cattiva condotta di Trump e dell'ostruzione del Congresso sono schiaccianti. Queste 300 pagine costituiranno la spina dorsale del procedimento formale di impeachment”.