Fenomenologia della sardina (e di come la politica sta cambiando per sempre)

Lo schema del nuovo consenso politico si ancora a una dimensione valoriale e la declina ideologicamente in chiave universalista. In questo modo, la soggettività politica torna ad avere apparenze “rivoluzionarie”, assumendo toni profetici (e generalmente catastrofici) e invocando una palingenesi sociale, politica, economica e – naturalmente – morale. Il fenomeno più evidente che descrive questa mutazione è quello legato alla figura iconica della sedicenne svedese Greta Thunberg, straordinaria interprete comunicativa di una sofisticata strategia politica basata sulla lettura ideologico-valoriale di un complicato dibattito scientifico. Se “salvare il pianeta” rappresenta la più potente ideologia della contemporaneità, tuttavia, anche la dimensione del “rinnovamento morale” contiene un potente elemento di attrazione del consenso. Il recente caso italiano delle “sardine” si inserisce pienamente in questo filone.

Le piazze affollate rappresentano un fenomeno, apparentemente innescato da un giovane ricercatore bolognese, che si inserisce nell'evidente fase di ridefinizione, originata dal crollo del M5S, del quadro politico italiano. L'argine verso il non voto viene così attivato, non da una formazione politica esplicita, ma da un attrattore di consenso che può giocare a 360 gradi e svolgere una funzione centrale nell'orientare il dato elettorale. Non è un caso che i politici navigati se ne tengano a benevola distanza, per non disturbarlo, nella speranza di esserne beneficiati. Oggi chi si azzardasse nella profezia che le sardine finiranno in una scatola sugli scaffali del supermercato, probabilmente risulterebbe più stolto che sagace.