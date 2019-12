Per Tommaso Nannicini sul taglio dei parlamentari ci vuole il referendum

A inizio ottobre il parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari. Bandiera e orgoglio del Movimento 5 Stelle, la riforma, per contenuti e struttura, non ha convinto una buona fetta di parlamentari e dal giorno successivo al voto è pertanto cominciata una raccolta firme trasversale per portare il quesito ai cittadini attraverso un referendum. Qualora i senatori firmatari dovessero raggiungere il quorum entro il 12 gennaio, la decisione finale per la riforma stessa verrà trasferita ai cittadini, in tutto e per tutto. A capo della raccolta c’è il senatore del Pd Tommaso Nannicini, che a Linkiesta spiega come «al Senato al momento sono 52 i senatori firmatari su 64 da raggiungere». E di come l’obiettivo finale sia superiore al mero taglio del «numero dei parlamentari, a mio avviso, coda e non testa di una riforma costituzionale», ma piuttosto diretto a «garantire che non scompaia la rappresentanza di interi territori o di forze politiche che adesso non avrebbero diritto neanche a un posto in tribuna».

Andiamo con ordine: Nannicini, come procede la raccolta firma tra i senatori per il referendum confermativo?

Il referendum è stato promosso da un gruppo trasversale di parlamentari, appartenenti a gruppi diversi, che voteranno in maniera diversa, perché non è un comitato per il no e l’ultima parola spetta ai cittadini. Per trasferire la decisione a quest’ultimi, al Senato dobbiamo arrivare a 64 senatori firmatari e al momento siamo a 52. Il quorum va raggiunto entro il 12 gennaio.



Perché ha sentito l’esigenza di promuoverlo?

Per varie ragioni. La prima: per il semplice fatto che la riforma costituzionale in questione ha avuto una scarsissima discussione pubblica, quindi mi auguro che ci sia un supplemento, visto che la qualità delle istituzioni riguarda tutti, non solo i politici. C’è poi il punto di merito: il numero dei parlamentari deve essere la coda, non la testa di una riforma costituzionale. Si può anche ridurre il numero, ma all’interno di una riforma sensata. L’azione del Movimento 5 Stelle è partita solo per strizzare l’occhio a un orientamento culturale anticasta e antipolitica, che ha già fatto molti danni in questo Paese.



Quali aggiustamenti inserirebbe?

Devono esserci tutta una serie di pesi e contrappesi inseriti in una riforma più ampia, in vista anche del cambio di legge elettorale, che garantiscano la sopravvivenza della rappresentanza di interi territori o di forze politiche che adesso non avrebbero diritto neanche a un posto in tribuna. In aggiunta a una serie di riforme dei regolamenti parlamentari per l’elezione degli organi di garanzia e di quei correttivi che possono dare un senso alla riduzione del numero dei parlamentari. Che al momento è solo l’ennesima sbandata antipolitica.