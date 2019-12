L’Italia ha un bisogno disperato di riforma elettorale. Ed è ora che impari dalla Francia

Che cosa sta succedendo, dunque, ai paesi europei? Come ha spiegato di recente il costituzionalista Carlo Fusaro, «succede che il regime parlamentare non è più in grado di garantire quelle prestazioni minime di unità e di governo che una nazione ha diritto di attendersi». In pratica «garantire maggioranze adeguate nelle assemblee delle democrazie parlamentari europee è diventata un’impresa sempre più difficile e di rendimento sempre più basso. Non solo nessuna forza politica riesce a raggiungere i consensi sufficienti a governare da sola, ma le coalizioni sono diventate di formazione e gestione più difficile, quando non impossibile alla radice». C’è il rischio insomma che il funzionamento dei governi parlamentari in Europa sia ormai compromesso.

C’è un’eccezione, però. Ed è la Francia. Lì vige un sistema semipresidenziale basato su un doppio turno elettorale: in pratica, prima si vota per il partito preferito e poi, nel ballottaggio tra i primi due, si vota per il governo (il Presidente della Repubblica è anche il capo dell’esecutivo). Il sistema è fortemente “disproporzionale”, certo, ma permette la formazione di governi stabili ed efficaci. Non a caso Emmanuel Macron è oggi, di fatto, il leader europeo più forte e rappresentativo. In patria ha la forza necessaria per governare il paese e reagire nei momenti di crisi (ricordate la tormentata vicenda dei gilet gialli?). In Europa e nel mondo (ricordate la recente polemica sulla Nato?) ha l’autorevolezza per far pesare le proprie idee. Insomma, l’investitura diretta del governo da parte dei cittadini è un passaggio indispensabile.

Prima o poi – ma sarebbe meglio prima - l’Italia dovrà tornare a porsi il problema del funzionamento delle proprie istituzioni in un contesto che richiede rapidità e determinazione in tutte le decisioni. E, non appena ricomincerà a farlo, sarà bene prendere esempio dalla Francia.