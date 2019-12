Surreale, il Pd chiede a Conte di salvare il governo dai «matti» di Di Maio

C’è un solo modo per evitare il crollo del governo. Affossare Luigi Di Maio, individuato come il potenziale killer del Conte bis. Ed è esattamente Giuseppe Conte che deve fermare la mano del capo dei grillini. Alla fase delle blandizie e degli accorati appelli da innamorato respinto dunque ora Nicola Zingaretti ha deciso di cambiare passo: vedremo con quali risultati.

Ma da solo il Pd può fare poco o nulla. Di quali armi persuasive dispone? Invece il presidente del Consiglio può e deve tentare di fermare “i matti”, come chiamano al Nazareno i seguaci di Grillo. Per cui l’appello a palazzo Chigi suona come una litania: “Conte, liberaci dal male”.

Comunque è chiaro che siamo come sullo stradone impolverato di Mezzogiorno di fuoco: la sfida del Pd a Di Maio è stata lanciata dal mite Graziano Delrio in versione sceriffo con una vistosa intervista a Repubblica, ma quel che più conta è che dal secondo piano del Nazareno sono partiti segnali chiari al presidente del Consiglio. Deve essere lui a fermare Di Maio. Sull’incredibile querelle sul Mes, innanzitutto. Concretamente, deve essere Conte a costringere il suo ministro degli Esteri a firmare la mozione di maggioranza che verrà votata la settimana prossima in Parlamento e dunque indurre i suoi parlamentari a dire di sì a quella che a tutti gli effetti, per come stanno messe le cose, è una vera e propria mozione di fiducia.