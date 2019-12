Il Mes non si tocca, ma i sovranisti hanno vinto lo stesso la loro battaglia mediatica

Siamo sicuri che resisterà in alcuni blog che promettono di fare vera informazione la bufala più grande: ovvero l’obbligo per l’Italia di ristrutturare il debito pubblico come pre condizione per chiedere l’aiuto del Fondo Salva Stati. Ma non è così. Lo ha chiarito ieri il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in audizione alla commissione Bilancio della Camera. «La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani». Il capo di Bankitalia ha definito le modifiche al meccanismo europeo di stabilità di «portata complessivamente limitata» che «ribadiscono principi di buon senso che sono già presenti nel Trattato. Per il meccanismo europeo di stabilità, come per qualsiasi prestatore»

Non solo, Visco ha anche chiarito due concetti basilari. Primo, «non bisogna far risalire lo spread con mosse o dichiarazioni avventate». Ovvero fare il contrario di quanto è successo l’ultima settimana. Secondo, «non avrebbe senso erogare credito a chi ha un debito che non è considerato sostenibile, visto che si tratterrebbe di un trasferimento a fondo perduto». Ecco, è proprio questo il vero problema. L’Italia è il terzo azionista del fondo con il 17.8% delle azioni, tanto basta per mettere il veto a qualsiasi procedura d’urgenza per concedere assistenza finanziaria (serve l’85%) ma dà l’idea di comportarsi come se fosse il primo debitore, la nuova Grecia. Come se il rischio di fallimento di un paese dipendesse dalla procedura di ristrutturazione del debito e non dalle scelte economiche di un governo.

Il problema vero è che non è chiara la linea politica dei partiti sovranisti. Qual è il problema del nuovo Mes? Che finanzierà le banche tedesche e francesi? Che l’Italia deve finanziare il Mes come fa già da sette anni? Oppure si vuole vedere scritto nero su bianco che se fallisse l’Italia potrebbe chiedere un prestito infinito di denaro senza ristrutturare il debito pubblico? Siamo sicuri che se fallisse la Grecia di nuovo saremmo disposti a dare denaro senza garanzie? Non serve una risposta a queste domande, perché Lega e Fratelli d’Italia hanno ottenuto il loro scopo: dare l’idea che il governo ha agito alle spalle degli italiani e che l’Europa è ancora una volta sporca, brutta e cattiva. Hanno trasformato il Mes in una parolaccia e gli italiani dopo tutta questa confusione non hanno ancora chiaro cosa significhi. Il problema vero sarà quando torneranno al governo: come faranno a convincere i mercati che per loro l'ipotesi di default dell'Italia è solo un'idea remota dopo tutto questo bailamme? Non basterà dire: abbiamo scherzato.